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經絡曹德明：料美聯儲下半年將首次減息 港P或降至加息周期前水平

美聯儲維持利率不變，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲將會審視通脹及就業數據走勢，如情況可控，預期下半年將會進行年內首次減息。

曹德明續指，雖然美國仍未減息，使香港銀行未有調整最優惠利率。不過，近期新股市場氣氛熾熱，熱錢持續湧入本港，巿場對港元需求顯著增加，一個月HIBOR亦大幅回落，今日一個月HIBOR報0.54厘，連續23個工作日維持1厘以下水平。即使香港銀行未有調整最優惠利率，現時HIBOR已跌穿1厘，供樓業主的利息開支已可即時減低，對樓市有正面支持作用。

以今日一個月HIBOR報0.54厘，以普遍H按計劃「H＋1.3厘」計算，今日H按實際按息報1.84厘，較封頂息率3.5厘大幅減少1.66厘。假設500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息1.84厘計算，每月供款為18,083元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少$4,369或19.5%。

曹德明表示，若市場對港元需求持續，銀行體系總結餘維持在千億港元以上，HIBOR短期內亦有機會下試0.5厘或以下水平。另外，如美國於下半年減息，料本港銀行會根據自身商業策略，跟隨下調最優惠利率，最優惠利率有機會於年底前降至加息周期前的水平。

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