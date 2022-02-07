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清晰醫療(9878)

新股資料表 供參考
  • 上市日期 2月18日
  • 招股日期 1月31日 至 2月10日
  • 保薦人 中國國際金融香港證券有限公司;花旗環球金融亞洲有限公司;華興證券(香港)有限公司
  • 發行股數5160.62股
  • 招股價 $43.00-$48.00
  • 入場費4,848.38元
  • 集資規模24.8億元
  • 集資用途約30%用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大公司的客戶群；25%用於優化公司供應鏈的能力和效率；20%用於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+變現能力；15%用於選擇性地尋求戰略合作、投資或收購
  • 基礎投資者

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