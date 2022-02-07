清晰醫療(9878)

集資用途

約30%用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大公司的客戶群；25%用於優化公司供應鏈的能力和效率；20%用於增加對公司平台的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+變現能力；15%用於選擇性地尋求戰略合作、投資或收購