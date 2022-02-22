迎互聯互通發展機遇 推跨境金融定制方案

貫通粵港兩岸 創新搭建跨境聯動機制

交通銀行香港率先成立灣區專營部門「一帶一路及大灣區金融部」，充分發揮集團聯動協同優勢，聚焦價值創造，高效推出跨境現金管理等跨境業務新產品。前年以來，為打通疫情特殊時期的境內外聯動溝通渠道，交通銀行香港啟動大灣區常駐工作組機制，通過保持與大灣區境內分行和客戶的緊密溝通，把握大灣區經濟發展脈搏，提升服務客戶的深度和廣度。 2020年交通銀行香港與廣東省分行共同磋商，經有關監管批准順利推出跨境商業登記代辦服務，通過創新服務擴大交行金融服務的外緣和內涵。

多元開放融通 創新打造灣區服務名片

近年來，交通銀行圍繞國家發展戰略，聚焦大灣區醫藥、高科技、高端設備製造、智慧城市建設等四大優勢行業打造灣區金融服務名片。交通銀行香港聯合境內兄弟分行為相關企業提供融資便利和跨境結算服務，用靈活高效的服務贏得了客戶的高度讚譽。

共商共建共享 創新支持港澳協同共贏

在港澳聯動的基礎上，聯合澳門及橫琴粵澳深度合作區，共同促進大灣區更高水平一體化協同發展。今年以來，交通銀行香港在原先港澳銀團合作的基礎上，挖掘澳門「智慧城市」建設中的業務機會，進一步加強文化旅遊、中醫藥產業、戰略性新興產業、智慧園區建設等行業客戶服務水平，通過向本地核心企業增信或運用「物流、資金流、信息流」協助控制風險方式，加大重點產業鏈金融業務創新試點力度，與澳門分行優勢互補，合作共贏。

首次公開招股一條龍服務 助力企業做大做強

交通銀行香港位處於作為國際主要金融中心的香港，致力成為客戶邁向全球國際金融市場的橋樑，為擬於香港上市的客戶提供首次公開招股一條龍服務。交通銀行香港對香港的金融市場有深刻的認識，至今已協助數百家企業在港成功上市，定能為客戶提供專業的金融市場融資相關服務，支持及配合企業邁向國際，做大做強。

交通銀行香港可提供新股融資予投資者認購新上市公司股份及協助證券行認購新上市招股之股票，有助上市客戶籌集資金。交通銀行香港更可憑藉交通銀行總行的總資本，提升對新股融資的放貸能力及可凍結之申購資金，助客戶成功完成上市計劃。

達成首筆債券通「南向通」 積極參與金融市場發展建設

備受矚目的債券通「南向通」於2021年9月24日正式開通。交通銀行香港作為香港金管局指定的13家「南向通」做市商之一，在開通首兩日與16家內地銀行順利達成26筆現券交易，涉及人民幣、港幣和美元等多個幣種，總金額超過港幣11億元等值。債券品種包括9月23日財政部新發三筆離岸國債、央票、香港政府債、政策性金融債和中資美元債等。

其中交通銀行香港和洛陽銀行於9月24日達成了「南向通」市場的首單交易。

交通銀行香港一直以來積極參與香港金融市場的發展建設，同時發揮服務境內外投資者投資債券市場的能力優勢和豐富經驗。

打造「人民幣理財專家」品牌形象

自2009年以來，交通銀行香港參與了所有離岸國債的發行，並連續12年擔任國債機構投資者部分的獨家發行和交存代理，在市場上具有良好口碑。同時，交通銀行香港為香港金融管理局指定的9間香港離岸人民幣市場的一級流動性提供行之一，亦為首批參與跨境人民幣業務及香港銀行同業人民幣拆息定價的報價行之一，交通銀行香港在香港人民幣業務市場地位快速提升。

把握跨境金融發展機遇 協助金融業穩健有序推進

交通銀行香港秉持著「創新超越」的基因，在跨境金融中，不斷突破傳統，成為金融業改革創新的先行者。展望未來，交通銀行香港將進一步加強三地互通，推動金融業更高水平的開放與創新，促進跨境金融穩健有序推進。