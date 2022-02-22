富衛保險優化產品及服務迎需求

透過自願醫保產品 貫徹「保足啲、全面啲」宗旨

富衛現時提供多項自願醫保認可產品，照顧不同客戶群的健康保障需要，保費豐儉由人。例如富衛於2020年推出了「尊衛您醫療計劃（靈活計劃）」，全數保障一系列住院與手術費用，並於今年初進行升級，現提供之每年保障限額高達1,000萬港元，終身賠償限額更高達6,000萬港元。此計劃提供6種自付費選項，並就包括中風、癌症及急性心肌梗塞等16種指定危疾豁免自付費，此保障項目為自願醫保市場首創[2]，希望能減輕客戶患上危疾時的經濟和心理負擔，讓他們可以專注治療和復康。

項目以「每保單年度每傷病」賠償，為自願醫保市場首創[3]，賠償限額按每個保單年度及每個傷病重新計算，助客戶應付不同傷病及長期病患所帶來的醫療開支，貫徹品牌「保足啲 全面啲」的宗旨。

富衛的「確衛您醫療計劃（標準計劃）」﹑「更衛您醫療計劃（靈活計劃）」及「更衛您（優越版）醫療計劃」為客戶提供投保時未知的已有疾病及精神科治療的保障，而首兩個計劃更特設一次性醫療保障升級選項[4]，受保人於指定年齡可升級至較高保障的指定醫療保障計劃而毋須提交任何健康證明，讓他們按不同階段的醫療需要及經濟能力為自己的健康保障升級。

多元化自願醫保計劃 迎合不同保障需要

在市場上眾多自願醫保認可產品中，大眾應該如何選擇適合自己的產品？富衛建議大家在落實方案前不妨先思考以下問題，釐清自己的保障需要：

1. 「標準計劃」還是「靈活計劃」更適合我？ — 標準計劃是按政府就自願醫保提出的最低要求，提供標準化的基本醫療保障；而靈活計劃則以標準計劃為框架，加設針對不同需要的保障項目，且提高保障限額。

2. 我需要逐項計算賠償的醫療計劃？還是不分細項限額全數賠償的醫療計劃？ — 一般來說，計劃如不設分項賠償限額，或能涵蓋更多醫療開支，例如富衛易衛您醫療計劃及尊衛您醫療計劃均不設分項賠償限額，100%全數保障合資格費用，讓客戶有更充裕的醫療保障。

3. 購買自願醫保保單時，該考慮設有自付費選項的計劃嗎？— 自付費是指在保險公司賠償餘下的合資格費用或費用前，保單持有人在每個保單年度必須分擔的定額合資格費用或費用。對於已有由僱主提供的團體醫療保險保障的人士，有自付費的自願醫保計劃可能較合適，因受保人可獲得前者提供的賠償，以抵銷自願醫保計劃的自付費部分，而自付費越高，保費亦相對較低。

以上三條問題希望能給大家一個選擇方向，其實富衛一直因應不同客戶的保障需要，研發多元化而且具獨特性的自願醫保計劃供大眾選擇，務求讓客戶能享有更全面及靈活的醫療保障。

免費疫苗副作用保障 推一站式網上平台

過去兩年疫情持續反覆，為減輕客戶對疫苗[5]副作用或不良反應的後顧之憂，富衛去年已為個人保險的合資格客戶推出免費疫苗副作用特別保障，提升客戶健康保障。若客戶在接種疫苗後出現受保的不良反應，可獲得保障，當中包括住院現金保障高達15,000港元及恩恤身故保障額25萬港元。

疫情除了推動業界為客戶提供免費疫苗副作用保障外，亦同時加速了業界數碼化轉型的步伐及配套，確保在線上及線下的接觸點與客戶連接。為配合數碼科技及與時並進，富衛去年為其網上投保服務進行大翻新，推出FWD一站式網上平台，保障涵蓋「醫壽住行」四大範疇，包括自願醫保計劃﹑危疾保險等，平台有助拓展多元銷售渠道，並為更多客戶帶來嶄新的保險體驗。

1 由富衞人壽保險(百慕達)有限公司承保

2 資料截至2022年1月24日，並只是富衛就現有的市場資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺漏之責任。

3 根據於2020年9月17日與本港主要保險公司之自願醫保認可產品之比較，按每個保障項目「每保單年度每傷病」提供賠償為自願醫保市場首創。

4 此保障不屬於自願醫保認可產品 - 確衛您醫療計劃（認可產品編號：S00036-01-000-02）及更衛您醫療計劃（認可產品編號：F00015-01-000-02）的條款及保障。此保障屬免費額外保障／服務，客戶有權選擇拒絕。若客戶不希望獲得此免費額外保障，請透過書面通知富衛。

5 香港或澳門政府認可疫苗接種指以免疫為目的（並與感染後接種的疫苗無關），而該疫苗（包括首劑注射，後續注射及加強劑注射）均須獲美國食品藥品監督管理局或香港或澳門衛生部門批准，並須由香港或澳門的註冊醫生處方，及於保障期內經由註冊醫生或註冊護士在香港或澳門境內的任何醫院、門診或場外地方進行注射。

創新復康支援服務 提升個人化客戶體驗

一份周全的保障計劃除了為客戶在面對突如其來的疾病時提供保障，減輕經濟壓力，亦應延續及提升理賠後的客戶體驗，照顧客戶所需，才能讓客戶享有全面優質的保險體驗。

富衛去年推出嶄新的「FWD Care 復康支援服務」（「FWD Care」），全程由註冊護士跟進，是其中一個超越財務支援的客戶保險體驗。FWD Care旨在填補復康支援缺口，透過專屬復康護士為患者提供一系列專業及個人化，涵蓋身心的復康支援及關懷。身患癌症、急性心肌梗塞或中風的個人醫療、自願醫保及危疾保險客戶可適時獲得長達6個月涵蓋身心及日常生活的復康服務，而離世客戶的家屬亦能得到情緒及家居支援。

FWD Care涵蓋多元化的專業及即時關顧服務，包括物理及運動治療、中醫、營養師諮詢、情緒支援等，配合家務助理及交通接送等服務，支援患者的身心及日常生活所需。專屬復康護士會由客戶獲得理賠批核開始，全程透過電話跟進其身心狀況，度身定制及統籌復康支援計劃，讓客戶可以專注休養復元，調整情緒，重整人生步伐。

FWD Care亦為離世客戶的家屬提供支援服務，獲批身故權益的受保人之一位配偶、子女或父母可獲達6 個月的情緒輔導服務、家務助理服務等，亦是由專屬復康護士全程跟進，協助家屬走出悲痛，重拾正常生活。

確衛您醫療計劃為自願醫保標準計劃（認可產品編號為S00036-01-000-02）；更衛您醫療計劃為自願醫保靈活計劃（認可產品編號為F00015-01-000-02）；更衛您（優越版）醫療計劃為自願醫保靈活計劃（認可產品編號為F00032-01-000-03）；易衛您醫療計劃為自願醫保靈活計劃（標準保障級別的認可產品編號為F00051-01-000-01；特等保障級別的認可產品編號為F00051-02-000-01）及尊衛您醫療計劃為自願醫保靈活計劃（自付費0港元的認可產品編號為F00045-01-000-03；自付費16,000港元的認可產品編號為F00045-02-000-03；自付費25,000港元的認可產品編號為F00045-03-000-03；自付費50,000港元的認可產品編號為F00045-04-000-03；自付費100,000港元的認可產品編號為F00045-05-000-01；自付費250,000港元的認可產品編號為F00045-06-000-01）由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號：00036）承保。