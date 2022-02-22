大新銀行全方位流動理財平台 滿足客戶理財需要

大新銀行希望透過數碼互動增進與客戶的關係，並將數碼科技擴展到不同層面。大新銀行於今年年初首次推出e利是服務，方便客戶於新年期間以電子方式隨時隨地向親友送上祝福，派e利是更可揀選不同新春賀詞貼圖。此外，大新銀行正籌備全面優化網上理財平台，嶄新設計包括全新介面、自設快捷鍵、提升轉賬及繳費功能等，客戶足不出戶都可以開立各類戶口、享用銀行服務，配合簡單清晰的介面，資訊一覽無遺，客戶更安全簡易管理自己的財務，全面滿足理財需要。

IPAY功能多元化 重視資安防駭客

大新銀行現時為少數提供最廣泛的數碼開戶和數碼申請功能的銀行之一，而他們的IPAY支付平台亦為最多元化的數碼支付平台，能支援多項付款方式。截至2021年底，大新銀行超過七成核心銀行客戶使用我行的數碼服務。

同時，大新銀行重視電子保安，於網上服務提供多項保安措拖，包括保證資料傳輸保密的傳輸層安全性協定（TLS）技術加密、多重防火牆、全方位電子提示服務、雙重認證授權指定交易、網上系統亦設有自動結束的措施，以避免未經授權者使用客戶的資料，大新銀行亦設有即時防駭客入侵監察系統，專責網絡保安的同事會隨時監察互聯網系統的保安情況，並會留意網上駭客的最新犯案手法，不時更新保安措拖，以有效打擊電腦駭客。

除零售銀行的客戶外，大新銀行亦延伸至為中小企及商戶提供多方面電子收款及付款服務。

開放產品資訊 助商戶吸客

另外，在金管局早前發布香港銀行業開放應用程式介面 （API）指引的框架下，大新銀行將讓第三方服務提供者（與大新銀行合作之商戶及夥伴）有系統地以程式讀取大新銀行指定的產品資訊並提供申請服務，方便客戶直接於合作夥伴的用戶平台善用本行提供的資料及服務，為客戶帶來便利。同時亦會跟從金管局發出的香港銀行業開放應用程式介面 （API）第三階段及第四階段的實施計劃，推出更多不同類型的開放API，與更多第三方服務提供者合作。

未來，大新銀行將推出更多數碼服務優化計劃，多媒體遙距服務功能和互動式客戶服務支援，透過科技部署落實分行無紙化銷售和服務模式。