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大華銀行放眼未來 四大支柱撐可持續發展

一個品牌能夠獲得市場認同，全賴企業自身對於核心價值的追求與及勇於執行的魄力。擁有80多年歷史的大華銀行，深明推動「可持續發展」、令社會得以承先啟後的重要性，故在推動業務增長的同時，亦致力於透過以「四大支柱」為核心的可持續發展策略，包括負責任地推動業務增長、以客為先、培育專才，以及履行社會責任，為社會創造更美好的未來。

 

兼善、以客為先走得更長遠

大華銀行認為，管理財富就是管理未來，做生意賺錢與可持續發展是相輔相成的，而要做到可持續發展，關鍵是在保持穩健業務的同時，兼備適應力和緊貼市場脈搏的業務策略。至於如何達致「兼善」這一理想呢？答案就是：「以負責任的態度去推動業務增長」。

「我們一向將亞洲區內長遠經濟、社會和環境福祉視為己任。」大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明指出，在推動業務發展時要顧及「責任」 ，把可持續發展的風險因素納入風險管理當中，包括將「環境、社會和企業管治」（ESG）作為信用評級和審批過程的考慮，能夠為集團在制定策略時提供指引，以備更好更踏實地推行相關計劃。

科技一日千里，金融市場瞬息萬變，卓越的系統就是對客戶最好的獻禮。大華銀行一向秉承「以客為先」的宗旨，將客戶利益置於首位，在這個財富增值爭分奪秒的時代，集團就致力於為客戶打造安全穩健的系統與流程，確保客戶在享用方便快捷的金融服務的同時，亦能保障個人資料與私隱。

 

培育專才創造無形價值

銀行是一個以人為本的行業，如何令員工更懂得站在客戶立場提供貼心服務，是每一間重視品牌價值的機構不容忽視的問題。卓越的企業能為員工帶來自我實現的機會，讓員工能夠真正融入工作、發揮所長，為企業創造無形價值。

管理學經典就曾提到：「員工是企業的最寶貴資產。」大華銀行對此深信不疑，為此投入高達1.14億元的培訓資源，為員工打造全方位的增值課程。2020年推出的「Better U」培訓計劃，就為截至2020年底止超過10,000名員工提供五類核心技能的基礎課程，涵蓋成長型思維、解決問題的技巧、數碼創新、以人為本的設計及數據運用，協助員工自我增值，走上事業階梯。

「可持續發展」這個課題所涵蓋的元素廣泛，因此大華銀行透過舉辦可持續發展的內部活動，例如可持續發展講座以及中秋節環保燈籠設計比賽，從而加強員工在這方面的知識，並鼓勵他們坐言起行，透過循環再用廢棄物料設計燈籠，既環保又應節，同時為可持續發展出一分力。

大華銀行亦邀請員工和客戶參加由該行贊助的「ReThink HK 2021」可持續發展的年度企業論壇，透過業界著名講者的演講、討論和真實個案的分享，深入了解可持續發展的新方向和方案。

「我們鼓勵員工參與義工活動，增強團隊互動，從而提升歸屬感。」葉楊詩明認為，企業關懷員工，才能推己及人，令員工亦懂得關懷客戶，達致乘數效應。此外，大華銀行亦重視多元共融工作環境，連續三年獲列入「彭博性別平等指數」。

 

關懷社群履行社會責任

提到「做義工」，葉楊詩明表示，企業的另一個核心價值支柱──「履行社會責任」──時刻提醒他們作為一個負責任的金融服務供應商，在社會責任方面任重道遠，因而在推動藝術、兒童成長、教育發展、環境保護以及關懷弱勢社群等多方面，不遺餘力。

舉例說，新冠疫情肆虐多時，基層市民、弱勢人士及貧困學童大受影響，大華銀行集團透過「#UnitedforYou 新冠病毒援助計劃」舉辦多項活動，籌款超過1,500萬港元，協助前線醫護人員和弱勢社群度過難關。此外，學校斷續停課，基層學童因無法負擔電腦設備而影響學習進度，大華銀行透過「My Digital Space」計劃，合共捐贈110部電腦及30個顯示屏予本地學童，為受停課影響的學童提供支援，減低數碼隔閡。

同時，藝術是人類的共同語言，大華銀行希望透過藝術促進社會共融。作為Art Central的首席合作伙伴，大華銀行於2021年的Art Central展會策劃一系列與「可持續藝術」相關的活動，從藝術角度將「可持續性發展」觀念推而廣之。「我們不單著眼於客戶的未來，同時亦關注未來後代的成長和發展，這就是我們集團『可持續發展』的精神。」葉楊詩明表示。

 

營造可持續工作模式

「Work-life balance」是不少打工仔夢寐以求的理想生活模式，但對於工時冠絕全球的香港來說，似乎只是癡人說夢。大華銀行對此不以為然，皆因集團視團隊精神為企業文化的重要一環，主動為員工想多一步，營造理想的辦公模式，讓員工可以靈活游走於管理工作與生活之間。

「我們認為未來的工作環境將會是混合模式，因此員工可選擇他們認為最有效率的空間和地點來完成工作。」葉楊詩明表示，雖然疫情時刻變化，但同時亦是一股推動力，驅使他們加快推行員工在家工作計劃，並延伸至為未來工作環境訂定可持續方案。

大華銀行推出了多項教不少打工仔艷羡的新工作模式，包括大多數員工可選擇每週兩天在家工作，根據集團所屬市場的指引彈性上班；同時，在「Flexi-2」計劃下，員工更可以每月有一天享額外兩小時休假以處理私人事務。 大華銀行並透過辦公室設計，在配合混合工作模式的同時，展現對可持續發展的重視。中環和銅鑼灣兩個新辦公室增設一系列特式配置，如能夠善用辧公空間與資源的「共享辦公桌（hot-desking）」、簡易視像會議設施（huddle space）、促進部門之間的溝通和團隊合作的互動協作區（collaboration area）等，透過一系列創意設施，減省辦公空間達24％，並有望將耗電量降低15％，為環保出一分力。