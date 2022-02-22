與客戶聯手為人生目標創造價值 恒安標準人壽亞洲投連保緊貼客戶需要

恒安標準的投資選擇中心是公司投資相連保險產品客戶專用的投資選擇資訊平台，與全球領先的獨立投資研究機構Morningstar Inc.旗下晨星（亞洲）合作，提供有關超過250隻由20多間知名基金公司管理的投資選擇的客觀及最新資訊。相關資訊除了投資選擇價格之外，還有圖表分析功能及提供年度表現數據圖等各項綜合資料及數據。

劉東煜表示，投資選擇中心的設計以方便使用為原則，一個介面提供所有選項，包括篩選投資選擇風險級別、基金公司、資產類別等等，客戶可以簡單地依據所需作出選擇。

近年金融市場上落快、波動大，對偏好波動市的投資者是入市契機。但投資相連保險屬長線保單, 選擇相關投資選擇時需要審慎考慮。而且工欲善其事，需要貼市的金融資訊作為後盾。劉東煜強調，投資選擇中心上由晨星（亞洲）提供的資訊都是最新的，貼近市場現況，客戶從中可了解大市最新走勢，隨時查詢投資選擇最新價格。「金融市場變化又大又急，能夠把握最新資訊對於作出適合投資決定是十分重要。」

該平台並設有比較功能，每次最多可比較5隻自選投資選擇，一個介面內可看清不同投資選擇在同一時期內的價格走勢及累積升跌幅、回報率，相關投資選擇的資產分配比例及一眾風險數據。

順應投資潮流 新增收息、ESG主題投資選擇

金融市場瞬息萬變，投資潮流亦然。近年有穩定派息的派息投資選擇和ESG、環保相關的「可持續發展類型」主題的投資選擇在投資圈大熱，恒安標準人壽亞洲也順應客戶需求，於去年11月已在投資選擇中加入了派息投資選擇，2022年首季亦希望繼續加入其他投資選擇，當中包括更豐富的派息投資選擇及「可持續發展類型」主題投資選擇。

劉東煜表示，目前平台上的投資選擇都屬於直接基金，全屬證監會審批的公開投資選擇。一般來說，直接基金的收費比影子基金相對低，直接基金資料的透明度亦相對較高。

投資選擇中心主要為恒安標準人壽亞洲的投資相連保險產品的客戶提供投資選擇的資訊服務。投資相連保險是與投資選擇掛鈎的保險產品，本質上是人壽保險合同，但保障金額會隨掛鈎的投資選擇組合價格浮動（身故賠償最低為保單賬戶價值的105%））。傳統人壽保單沒有的投資性質，相比下，投連險產品能夠為保單增值，讓持有人可根據其投資及風險偏好，自主選擇投資選擇的配置組合。

免費轉換投資選擇組合 長期價值抗逆周期

劉東煜指出，投連險產品具有身故保障功能，也齊備了保險合同的特點，例如指定受益人、更換投保人等等，這是一般投資產品不會配備的特點。相對於單純基金投資或其他類別的投資產品，投連險產品的另一特點是轉換投資選擇組合時通常不會產生額外費用，保單持有人可隨時因應自身或市場變化調整投資選擇組合。

劉東煜一再強調，投連險產品屬於長線投資，「在恒安標準人壽亞洲的立場上，長期持有投連險產品是重要原則，因為只有長期持有，保險效能才能發揮出來，也只有持有時間夠長才能夠對抗經濟及金融市場的周期變化。」

正因為投連險產品的特性，劉東煜認為這項產品跟長時間的理財計劃特別匹配，例如退休策劃。她解釋退休計劃是一個漫長過程，會經歷多個經濟及資本市場的周期。投連險產品的持有人可透過適時調整投資選擇組合去減低投資風險。

不同的投資及保障產品適合不同人士，劉東煜認為，投連險產品的持有人要對投資和風險有一定的認識，而投資選擇中心這個平台正是為了解投資選擇資訊而設，讓客戶及其理財顧問能隨時獲取訊息，慢慢累積判斷能力。

相對於投資知識，劉東煜認為保單持有人對自己的認識更為重要。「很多客人以為對自己的投資及其風險需要有充分了解，但事實卻不然。」她建議投連險產品持有人定時尋求其專業理財顧問的意見，在其理財顧問的輔助下疏理出真正的需求，再根據投資及風險偏好建立適切的投資選擇組合。

監管新規加上港客投資偏好 帶旺投連保銷情

投資相連保險產品在香港的銷情暢旺，兩大監管機構先後發布投連險產品的監管新規例，劉東煜認為，這反映了投連投連險產品在香港市場仍有很大需求及發展空間，預計投連險產品的保障能力日後會有所提升。

保監局數據顯示2021年首三季投資相連保險產品的銷售有很大的增長，劉東煜認為，這與香港本地客戶的投資偏好有關。同時，當疫情逐步緩和，她認為資本市場的投資機會與空間將會重現，估計專業人士會把握目前的時機爭取回報。

證監會去年底推出投連險產品的新審批指引，要求發行人增加產品收費透明度及減低產品複雜性等。另外，保監局亦發布通知表示會引入「保障型投資相連壽險」(PLP)。相對傳統投連險產品，新型的投連險產品將提供更高的身故保障，包括為65歲以下客戶設最低身故賠償為應繳總保費的150%或保單價值的105%，以較高者為準。

劉東煜認為，從監管機構的做法可見，市場鼓勵提升投連險產品保障成份及收費透明度，也反映出對投連險產品的需求仍然存在。對於證監會要求發行人須列明保險費率、平台費及退保費用等的做法，她認為不但可以讓客戶更清楚投連險產品的收費方法及比例，提升透明度，更增加了投連險產品的可比性，「新措施可方便市民把投連險產品跟與其性質類似的全保障型或全投資型產品比較，從而得知那種產品適合自己。總括來說，有利投連險產品市場發展。」