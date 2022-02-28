交銀（香港）助大灣區發展 與客戶共創商贏

零售業務創新超越 財富管理貫通兩地

為配合客戶的跨境理財及資產配置需求，交銀（香港）提供存款、資產融資、按揭、網 上實時交易等服務，客戶在兩地均可得到當 地的尊貴服務，聯動境內外資源，讓客戶境 外資產發揮最大價值。

交銀（香港）行成為首批獲准開辦「跨境理財通」業務的銀行之一，聯同交通銀行廣東、深圳、澳門灣區三地分支機構通力協 作，向大灣區居民正式推出「跨境理財通」服務。交銀（香港）「跨境理財通」業務秉承集團 經營優勢，在積極研判境內外投資環境、客戶需求、產品結構的基礎上，不斷創新跨境服務理念，為大灣區客戶提供優質的產品及 服務體驗。

隨着香港居民在內地投資日益增長，配合客戶資金流通需求，交銀（香港）推出「房達通」內地物業貸款服務，向香港居民提供跨境抵押貸款的服務，目前可接受深圳、廣 州、珠海及中山等地指定房地產作抵押。

手機網銀跨境轉賬快捷穩妥

此外，客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄﹑轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，靈活調配日常跨境資金。客戶可同時關注微信銀行收取存款戶口交易通知，理財盡在掌握。

「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，為香港及內地個人客戶提供在櫃檯外的一站式自助開戶服務。

另外，「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，為身處香港的香港及內地個人客戶提供在櫃檯外的一站式自助開戶服務，客戶可即時辦理開立存款、支票、定期、個人網上及電話銀行賬戶、申請借記卡等。

除此以外，交銀（香港）多年前更率先與代理保險公司合作推出首批以人民幣結算之保險計劃，並不斷推陳出新，過去數年亦與代理保險公司合作推出人民幣儲蓄保險計劃，提供多元化的人民幣保險與儲蓄兼備的產品，助客戶把握人民幣的市場機遇。為配合中港兩地近年推動證券互聯互通，交銀（香港）緊貼市場步伐，為客戶提供每日24小時網上證券服務及證券交易專線進行滬、深股交易服務；客戶並可透過遙距證券開戶服務，足不出戶便可完成證券賬戶開戶，助客戶盡佔投資先機。

支持多種方式移動支付 方便跨境消費

配合國家大灣區的發展策略及為客戶帶來更便捷的「一小時生活圈」，交銀﹙香港﹚推出多項服務，助客戶輕鬆解決跨境理財、消全新概念的「數碼服務區」為客戶帶來結合創新科技及個性化的新財富管理數碼服務體驗。「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，為香港及內地個人客戶提供在櫃檯外的一站式自助開戶服務。費、生活的繁瑣問題，讓跨境生活更輕鬆自在，特別推出一系列大灣區特色業務，包括獨家電子優惠券平台「買單吧」為客戶搜羅一系列著名食府優惠，覆蓋範圍更遍布廣州、深圳、中山、珠海等。另外，交銀﹙香港﹚借記卡及信用卡同時支援銀聯「雲閃付」APP綁卡的銀行機構，客戶可在香港、內地及跨境輕鬆支付。

隨着香港居民在內地投資日益增長，配合客戶資金流通需求，交銀﹙香港﹚會繼續透個創新產品及超越的服務，靈活配合客戶跨境理財及資產配置需要。

展望未來，交銀﹙香港﹚會積極配合「國家所需、香港所長」策略，抓緊眼前大灣區建設的巨大機遇，與客戶共創商贏，為香港經濟和社會發展做出貢獻，支持香港金融銀行業的壯大和國際金融中心地位的提高。

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