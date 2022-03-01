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忠意「豐盛稅悅保延期年金」扣稅、儲蓄、保障一舉三得

自從2019政府推出合資格延期年金保單（QDAP），向購買合資格延期年金的納稅人，提供稅務扣除優惠，現時QDAP扣稅額上限為每年6萬元，最多可慳稅 10,200元。退稅的優惠吸引到市民利用這項工具去幫助自己儲錢，更增加市民對退休儲蓄的興趣。

忠意保險早於2019年已推出具競爭力的QDAP產品，香港忠意保險產品發展部主管鄧燕玲認為，延期年金能有效達到退休儲蓄目標，又可自製長糧兼享盡退稅優惠，其身故保障也是較其他長線儲蓄產品優勝的。

她指出，豐盛稅悅保延期年金是忠意保險的第二代QDAP產品，除兼具上述要點外，更包含了很多的靈活性，可選擇5年或10年供款年期，而10年供款年期計劃亦可根據自己的退休計劃選擇年金提取年齡。

豐盛稅悅保延期年金於年金入息期內，會每月派發年金入息，當中包含保證每月年金入息及非保證每月年金入息，年金期為期10年。保單持有人除了可以選擇每月支取現金之外，亦可以選擇把每月年金入息積存於保單內賺取非保證利息，並按需要隨時提取累積的每月年金入息及利息。

除了每月年金入息，保單又會提供終期紅利並於保單退保、終止或身故時支付。直至保單年期屆滿，即10年的年金期完結後，保單會派發期滿紅利，以助保單持有人累積更充足的退休儲備。

 

穩健投資策略 以符合回報預期為目標

2022年將會步入加息期，投資環境將會隨低息環境逐步遠去而改變。鄧燕玲指出，加息期有利保險公司年金計劃下的投資組合表現，預計可帶動非保證回報的表現。唯非保證回報的高低除了取決於投資組合表現及賠付率外，保險公司開支等其他因素都會構成影響。鄧燕玲補充，保險公司會盡量降低投資組合的波幅，無論如何，都是以提供穩定及與預期相符的利息回報為目標。

市面上的QDAP產品數量繁多，按照規例保險公司必須以45歲男性非吸烟保單持有人為例列舉出產品的內部回報率，好讓消費者投保前先作比較。鄧燕玲提醒，投保前除了要比較不同產品的內部回報率外，也要小心比較產品的靈活性。

「延期年金計劃屬於長線投資，是為未來退休計劃籌劃的重要部分。假如投保時距離退休尚遠，這麼長的時間內，任何事情都可以發生，導致退休計劃發生變化。所以，選擇具備靈活性的年金計劃可配合隨時發生變化的人生。」

 

自選彈性供款年期 保費假期長達兩年

豐盛稅悅保延期年金可以讓投保人根據自己需要選擇適合的供款期。10年的供款期計劃，可以讓投保持有人靈活選取何時開展年金入息期（50至80歲），並於退休計劃發生變化時可更改開展年金入息期年齡。

除了年金入息期的靈活性，也要考慮到供款時期的彈性，以應付任何發生於供款期的突發情况。豐盛稅悅保延期年金提供保費假期選項，萬一遇上任何轉變或困難，都可以選擇暫停供款最多2年。有了這個選項，保單持有人在供款期間即使遇上財務困難也毋須退保，致令退休計劃受到影響。鄧燕玲表示，保費假期不但不會影響保單的有效性，受保人更可繼續享有身故保障。年金入息期的開始年歲，會根據保費假期的長短而順延。

保障也是退休策劃中不可或缺的要素，選擇延期年金計劃時也要同時考慮身故保障的多少。豐盛稅悅保在延期年金會為受保人提供至少108%已繳總保費的身故權益*；如受保人不幸因意外身故，用作計算身故權益的已繳總保費百分比更高達188%。如身故發生時保單的保證現金價值及終期紅利總額較高，則會以此作為賠償，為受保人的摯愛留下心意。

對於QDAP的發展，鄧燕玲認為尚有提升的空間，例如增加年金收入期的選擇，或加入嚴重疾病或意外等的額外保障，令退休計劃更靈活更有保障。「我們會持續跟客戶及中介人溝通，瞭解客戶需要及市場變化，完善產品的發展。」

 

早投早着數 複息效應增年金回報

豐盛稅悅保延期年金，可讓客戶選取何時開始年金期，以配合自身的退休策劃。此外，利用計劃的特性，趁早投保延期年金，複息效應將會為保單持有人帶來更豐盛的退休儲備。

豐盛稅悅保延期年金為投保人提供5年及10年的供款期選擇。以45歲男性非吸烟保單持有人為例，5年供款期計劃的保證內部回報率為2厘，包括非保證收入的總內部回報率預期為3.5厘；10年供款期的計劃的保證內部回報率為1.5厘至2.5厘，而連同非保證收入的總內部回報率則預期介乎3.2厘至4.2厘。

對於10年供款期的計劃，內部回報率的高低主要取決於儲蓄期有多久。鄧燕玲表示，理論上愈早投保，以及愈遲展開年息期，拉長儲蓄期，內部回報率會愈理想。

此外，選取10年供款期的保單持有人，可自行決定開始年金入息期的歲數（50至80歲）。鄧燕玲表示，如打算長期儲蓄，選取10年供款期會較有利。首先可以享足10年退稅優惠，其次是計劃提供自選年金收入期開始歲數的彈性，讓保單持有人配合自身所需。「我們建議年青人士選擇這個計劃，原因是退休距離他們尚遠，可以充分利用複息效應將儲蓄收利益最大化，另外，這麼長的時間可以發生很多變化，這個計劃的靈活性可讓他們隨着退休策劃的變更，決定如何及何時運用這筆年金收入。」

至於5年期的計劃，就會因應投保時的年齡去決定何時展開年金入息期，例如41至50歲的投保人，年金入息必須於60歲開始。鄧燕玲表示，這個計劃適合較接近退休年齡的人士，為即將來臨的退休生活安排好儲備，自製長糧。另外，已有計劃在可見將來轉變跑道，由打工仔變身做老闆的，也可選擇較短的供款年期計劃，在餘下打工時間，利用這個計劃來準備退休儲蓄及享用退稅計劃，扣減入息稅。

立即到忠意網站：generali.com.hk，利用他們的「慳稅量機」計一計可以慳幾多稅。

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