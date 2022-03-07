招商永隆銀行優質流動服務 「一點通」手機理財全面周到

全面手機銀行服務

隨着手機銀行發展成熟，很多銀行服務已可於線上操作，足不出戶可以完成任務。「一點通」能夠為客戶提供全面的手機銀行服務，包括賬戶管理、轉賬匯款、港股美股交易、新股認購、基金買賣及外匯買賣等。

全新手機開戶服務亦非常簡單，只要有智能手機及香港身份證就可以通過「一點通」開立賬戶，現時通過手機開戶即可享港幣288元現金紅包。

同時「一點通」也支援預約開戶服務，有需要的客戶亦可以預約時間和指定分行辦理，並同步申請開立存款賬戶和港股及美股賬戶。

一站式流動金融服務

「一點通」除了提供全面的手機銀行服務，更是集投資理財交易、行情查詢、免費資訊等功能於一體，7×24小時直擊全球行情和資訊，涵蓋港美A股、港股新股、基金、債券以及跨境理財等板塊，向客戶提供全方位的、專業的、一站式的流動投資理財服務。

「一點通」證券頻道設有篩選功能，港股美股可隨時添加自選投資組合，可快捷買賣股票。通過「一點通」即可登記美國證券服務，更方便快捷，「一點通」新登記美國證券服務還可享買入免佣優惠。全新新股中心，新股日曆和快捷認購流程讓您體驗一站式認購新股，不再錯過任何港股IPO。

「一點通」基金頻道，可做詳細基金比較，並快捷認購基金。全新智投易服務，通過科學的算法，量化分析客戶的風險承受能力和投資偏好等數據，提供超過1,000隻基金的歷史表現及風險因素等，客觀、準確及快速地為客戶篩選定制化及個性化的基金組合服務，更可享$0手續費及交易費。

免費即時報價和資訊，是隨時掌握市場行情的致勝關鍵。投資者透過「一點通」可免費查看港股及美股即時報價，時刻緊貼市場走勢。免費查看ETF、基金、新股的大數據榜單，還有海量的市場觀點、市場資訊及分析研報可免費查看，幫助客戶輕鬆掌握投資先機。

更優質便捷的客戶體驗

「一點通」持續關注並努力優化客戶體驗，為客戶帶來更多便捷。

編碼密碼即可隨時隨地驗證多種交易及服務，免費開通使用，再也不用擔心忘記帶實體保安編碼器了。

「一點通」提供多種個性化設定，充分考慮各種客戶的習慣和需求，給客戶更多選擇。投資理財的產品漲跌顏色、證券頻道的主題顏色、證券盈虧及成本價計算服務等均可以自由設定。

用戶網絡保安和私隱保障是互聯網服務重中之重，「一點通」已加入了生物認證功能，透過面容及指紋辨識就可以迅速登入使用服務。

通過「一點通」可自動搜尋及顯示附近之招商永隆銀行分行、自動櫃員機資料及位置，還可通過「一點通」查看部分網點的網點導航地圖，一目了然，輕鬆前往。

「一點通」讓您在辦理業務時還能享受各項驚喜。「一點通」不時推出電子優惠券、電子紅包、話題投票等活動，參與活動後可及時獲得交易優惠或活動獎賞。

忠告：借定唔借？還得到先好借！投資及外幣兌換涉及風險。服務和優惠受有關條款及細則約束。

查詢熱線：230 95555

風險披露

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。外匯及投資涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身的投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條件與投資產品認購章程內的風險披露聲明。以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。 招商永隆銀行有限公司

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