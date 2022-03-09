從心出發 以客為先 中國人壽（海外）實力致勝

專設理財中心保障私隱

保險是重視助人自助的行業，但怎樣才算真正做到「以人為本、以客為尊」呢？作為一間重視客戶的企業，中國人壽（海外）近年積極建立廣泛的營銷網絡，於港九新界各區拓展逾百間財富管理中心，方便客戶查詢保障方案。

財富管理中心內設有會客空間，為客戶提供舒適且私隱度高的環境，既可以讓客戶暢所欲言，表達心中所需，亦可讓理財顧問專注了解客戶需要。透過用心聆聽與細心分析，中國人壽（海外）才能一心一意深入理解客戶需要，再配合創新的產品思維，方可以成就最合現代人心意的新世代理財產品。舉例說，香港醫療進步，男女平均壽命分別達至82.9歲及88歲1。長壽是一種福氣，但今日難料明天事，對於現代人來說，最大的理財煩惱是如何解決自身退休需要，同時又能保障下一代幸福生活。

推跨世代產品 傳承財富

面對這種多層次理財需求，傳統產品難以滿足，必須用創新思維，設身處地去推敲，才能為客戶提供全面的解決方案，一次過把難題拆解。以財富傳承為例，目前正值少子化年代，如何才能在保障自己的同時保障子孫的生活呢？中國人壽（海外）新推出的「裕饒傳承儲蓄保險計劃II」(「裕饒II」)2，就可以一站式解決這個跨世代的理財需要。

「裕饒II」2屬於分紅保險計劃，集財富增值、運用與傳承於一身，有助客戶建立穩健的財政儲備，同時透過保單將財富傳承，讓豐碩成果延續後代。此儲蓄保險計劃的優點是集合了多元功能，令複雜的理財難題變得輕鬆簡單。

首先，「裕饒II」包含了保證現金價值及非保證終期紅利，透過雙重潛在回報3為財富帶來長線增值潛力。此外，如遇突如其來的理財需要，計劃亦貼心地提供靈活方案，投保人可以選擇調低基本金額4的方式，提取保單內的部分保證現金價值及非保證終期紅利，實踐個人財務目標。

更重要的是，「裕饒II」可以無限次轉換受保人5，並設有後補受保人6安排，令財富得以輕鬆傳承，令後代無憂。

合資格延期年金保單享扣稅優惠

面對人口老化，不少人都會考慮以年金為退休生活作準備，政府亦向購買合資格延期年金保單的納稅人提供扣稅優惠。為鼓勵市民為退休生活未雨綢繆，中國人壽（海外）亦推出可享扣稅優惠的合資格延期年金保單產品「優暇人生延期年金計劃II」2(「優暇人生II」)。

「優暇人生II」可提供保證每月年金入息，受保人最早60-108歲8可獲取穩定收入，退休計劃更有預算；而非保證每月年金入息7可帶來潛在額外收入，令退休儲備更豐盛。投保人可就其合資格延期年金保單的保費於每個課稅年度申請個人稅務扣減9，計及合資格延期年金的保單保費及強積金可扣稅自願性供款的稅務優惠，每年可扣稅上限高達60,000港元，夫婦申請合併評稅更可高達120,000港元。

一份優質的理財方案、一份用心待客的堅持，就是對客戶最好的禮物。中國人壽（海外）自2019年起在新造保單的年度化保費收入一直高踞全港第一10，向來重視溝通、時刻「行多一步」，以心出發打造貼身稱心的聆聽空間與創新產品，打動客戶選擇中國人壽（海外），令中國人壽（海外）成為市民投保時的不二之選。

中國人壽（海外）秉承「以客為先」的宗旨，難怪多年來一直獲得市場的嘉許與認同。

手機投保一站到位

科技日新月異，市民都希望能享受更便捷的生活，加上目前疫情嚴竣，如何在恪守社交距離措施下依然獲得最優質的服務，就有賴企業對於數碼化服務的追求。中國人壽（海外）緊貼時代步伐，為回應客戶的迫切需要，積極投放資源提升客戶的數碼化體驗，包括推出一站式的遙距投保平台，由投保、管理保單，以至索償均可在網上進行。

此外，中國人壽（海外）亦銳意革新手機應用程式，將多元化服務集合於同一平台，讓客戶更便捷地享受優越的保險及醫療服務，其中包括多達14項個人保險自助服務，如更改保單資料、申請索償、查閱處理進度及接收電子通知書等，更可一併管理強積金帳戶。團體保險客戶亦可透過網絡極速進行理賠、搜尋和預約網絡醫生，以及展示電子醫療卡等。

一站式加上多功能的投保平台，真正做到「一機在手、時刻保障」。事實上，中國人壽（海外）的手機應用程式自革新以來，坊間反應十分正面，使用人數日益增長。

註1：資料來源：衛生防護中心 https://www.chp.gov.hk/tc/statistics/data/10/27/111.html

註2：以上產品須受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品小冊子、保險合約條款及宣傳單張。產品有以下風險：信貸風險、提早退保風險、匯率及貨幣風險、通脹風險、流動性及提取風險、非保證利益及保單終止，詳情請參閱相關產品小冊子。有關本計劃之詳細條款、細則及除外責任，概以相關保險合約為準。

註3：此計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值及非保證終期紅利（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。

註4：「基本金額」指承保表或批註上列明為「基本金額」的金額，只用作計算保費及保單內的相關價值，並不適用於計算身故賠償。若基本金額於保單有效期內被更改，以上保費及保單內的相關價值亦將作相應調整。

註5：於申請轉換受保人時，現任受保人及新受保人必須仍然生存，申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。

註6：後補受保人的申請受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序。

註7：非保證每月年金入息及利息並非保證不變，實際收益及/或回報可能低於或高於預期價值，在某些情況下，或有可能為零。中國人壽（海外）保留隨時調整非保證每月年金入息及/或利息之權利。

註8：若受保人於18-50歲期間投保，每月年金入息派發開始年齡將為60歲；若受保人於51-60歲期間投保，每月年金入息派發開始年齡將為70歲；若受保人於61-72歲(適用於保費供款年期為5年的計劃)或61-69歲(適用於保費供款年期為10年的計劃)期間投保，每月年金入息派發開始年齡將為80歲。

註9：每位納稅人於每個課稅年度就「合資格延期年金保單之保費」及「強積金可扣稅自願性供款」之總額作稅務扣減的上限為60,000港元。在此提供的任何一般稅務資料僅作參考用途，並不構成任何稅務或財務的建議。您不應單憑這些資料作出任何稅務相關決定。中國人壽(海外)不能提供任何稅務、法律或會計建議或諮詢。如有任何疑問，請諮詢稅務局(網頁www.ird.gov.hk)或尋求您的獨立稅務、法律和會計顧問。

註10：根據香港保險業監管局2019年、2020年及2021年首3季度「香港長期保險業務的臨時統計數字：新造直接業務（個人人壽類別A至F）」。