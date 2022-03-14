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大新銀行「高科技 高關顧」理財服務 協助客戶重塑財富管理策略應對投資新常態

大新銀行植根香港超過70年，一直堅守「以客為本」的服務宗旨，致力為客戶提供優質的財富管理服務。大新銀行明白到客戶有不同的理財需要，除了提供遙距、自主的理財體驗，亦透過專業客戶服務團隊的支援，提高與客戶之間的互動性，實踐「高科技、高關顧」的全方位理財服務，與客戶在創富路上並肩同行，貫徹「同步 更進步」的品牌理念。

近年環球經濟受著不同的因素影響，客戶對投資有著新的取態和需要，大新銀行以嶄新金融科技及專才服務，協助他們重塑財富管理策略。我們明白客戶希望獲得更全面及深入的財務分析，更審慎地檢視他們的投資組合，配合適時的資訊及專業的投資諮詢服務，為客戶提供個人化的財富管理方案及意見，以便作出合適的投資決定，應對投資市場新常態。

 

「高科技」— 遙距、自主的理財體驗

大新銀行的流動應用程式讓客戶輕鬆處理各種銀行事務及交易，享受7 x 24全天候便捷理財體驗。客戶除了可透過該流動應用程式的「e直通遙距開戶申請」遙距開立VIP銀行服務及投資戶口，亦可體驗一站式的資產組合分析工具 — 「我的財務概覽」，讓客戶可以隨時隨地作多維度分析，更快更有效去檢視自己的資產組合表現，全面掌握自己的財務狀況。

投資方面，大新銀行持續優化「證券交易App +」，提升智能數據選股及一站式In-App交易功能，更增設衍生工具搜尋器配合不同投資者需要，由開戶、選股、到交易都不再受時間及地域限制，讓客戶輕鬆駕馭市場，作出精明的投資決定。

 

「高關顧」— 專業的投資諮詢服務體驗

大新銀行的專業團隊用心了解客戶需要，透過完善的客戶管理系統，為他們的資產組合進行全面分析。客戶經理會根據市況及客戶的理財目標，為他們制定或調整專屬理財方案，同時亦藉金融科技幫助客戶發掘不同的投資機遇，支援檢視投資表現並管理風險，冀望於不同市況中，都可以成為客戶創富的助力，提升他們的回報和體驗。

此外，大新銀行積極優化分行服務，去年皇后大道東旗艦分行正式開幕，分行的設計充分體現了「以客為本」的信念，將數碼化及個人化服務融合，簡化員工的工作流程，讓他們可以更專注於了解客戶所需，為客戶度身訂造專業又個人化的產品和服務。

大新銀行未來會繼續貫徹「同步 更進步」的品牌理念，引入更多元化的理財服務及產品，結合金融科技及人才的優勢，為客戶提供優質的服務體驗。

 

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