中銀人壽實踐可持續發展 ESG思維融入業務營運

中銀人壽相信把ESG融入業務和營運之中，不但能令業務多元發展，同時能奠定可持續發展的長遠基礎，回饋社會並履行企業對可持續發展的承諾。公司積極策劃各種企業公益項目，把環保、數碼化及創科的應用由企業層面帶進公益事業，惠及社會。

中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示：「公司一向竭力履行企業社會責任，並設恒常預算，推行企業公益項目。」公司近年聚焦將ESG元素融入業務、營運策略、公益項目和企業文化，鼓勵員工積極在工作領域和日常生活中實踐ESG，從個人開始共同為業務、環境和社會帶來改變。

公司希望建立可持續發展的生態圈；透過開展多元化的企業公益、ESG及可持續發展項目，長遠為客戶、股東、僱員創造新的價值，也為社會創造共贏。更希望能在整個行業及社會層面起到推動作用，鼓勵更多企業一起行動，攜手為推動香港的可持續發展作出貢獻。

推廣STEAM教育、培養創意與科技並重新一代

中銀人壽特別注重發展教育、環保及體育為主題的企業公益項目。科技發展一日千里，這個瞬息萬變的數碼時代，對學生的教育課程、內容以及教育方式均帶來創新和改變。公司積極配合香港STEAM主導的教育方針，度身定做STEAM和ESG並重的教育項目，從青少年教育著手，為本港培育STEAM方面的人才。

對於公司為何特別著重以教育為主題的公益項目， 焦揚說： 「青少年是未來的社會棟樑，要宣揚ESG理念或推動創科主導的智慧城市發展，均需從教育出發，從小培養他們這方面的興趣、發掘其潛質。」

中銀人壽夥拍聖雅各福群會， 推出以STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、數學Math和藝術Arts）為主題的「中銀人壽小財智編程師計劃」，為基層學童提供編碼課程，並在課程中加入環保減碳元素，發揮學生科研和創意之餘，也培養他們的環保意識。此外， 公司也推出「風雨同『綠』守護未來」計劃，撥款支持社企「Green Ladies & Green Little」，宣揚循環再用及減廢減碳的理念，透過「綠色小店長」計劃，教育孩子從小培養環保習慣。

另外，中銀人壽也於2012及2013年開始，分別透過與香港聖公會福利協會及香港家庭福會合作推出的「健康工程師」及「同步『童』心行」計劃，為青少年提供全人教育和身心靈健康發展的機會。推動社會對學童潛能的發掘，並關注有特殊需要兒童的身心靈健康。「健康工程師」至今已為超過20間小學提供服務，受惠人數達4,500名，總服務人次達1.2萬。

公司自2014年已開始冠名贊助香港超級足球聯賽，更於去年冠名贊助足總舉辦的「香港電競足球代表隊2022選拔賽」，線上線下全方位支持本港足球運動的發展，為本港培育足球精英。

支持初創企業發展

人壽成為世界綠色組織（WGO）「初創企業ESG加速發展支援計劃」的戰略合作夥伴， 共同為初創公司提供E S G 的發展平台。焦揚表示，計劃不但協助初創企業加快ESG在業務中的發展，也希望為他們提供更多接觸創投公司和天使投資者的機會。

出錢出力共同抗疫

新冠疫情持續逾兩年，中銀人壽向客戶及社會有需要人士伸出援手同抗疫。焦揚表示，疫情推動了行業的數碼轉型，公司也進一步加強了數碼平台服務，令投保、申報理賠、客戶支援等服務更方便快捷。一方面提升及優化了客戶的服務體驗，同時也減低了面對面的感染風險，保障客戶和員工的健康。

疫苗是控制疫情、保護自己及家人的關鍵。有見市民曾因對疫苗及身體狀況不了解而卻步，中銀人壽率先與醫思健康合作，向全港市民提供免費疫苗接種前健康評估，讓市民先瞭解自己身體狀況及疫苗副作用，便能放心接種疫苗。公司也贊助社福機構前線員工免費新冠疫苗接種前健康評估。

此外，第五波新冠疫情嚴峻，中銀人壽向聖雅各福群會捐贈總值港幣五十萬元的新冠病毒快速抗原檢測包，派發予有迫切需求的基層家庭、長者院舍及其前線員工，支援他們的防疫需求，與其攜手共渡時艱。

另外，有89%員工參與企業義工隊，公司舉辦了「疫」境送暖、環保減碳主題的企業義工活動，包括為基層炮製逾1,600份飯餐，親手製作口罩收納套，捐贈予有需要的人，上下齊心服務社會。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

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