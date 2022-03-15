交銀信託財富傳承專家 助永續家業 後代無憂

交銀信託表示，身為信託人，一直恪守誠信責任原則，絕對以受益人的利益為依歸，悉心為客戶及其家庭提供優秀的私人家族信託服務。

交銀信託的專業團隊經驗豐富，能按客戶背景、條件，設計最合適的信託架構，並配合他們各個人生階段，滿足他們對資產管理的獨有要求，為此交銀信託設立多項服務，財富及遺產規劃諮詢服務，如香港受託人、本地信託行政管理、持久授權書等服務，切合客戶各類需要。

分配資產各得其所 免幼弱承理財風險

財富傳承不僅僅是有形資產的傳承，受託人更要在分配財富上減少不必要的紛爭，也避免年幼子女過早承擔管理重大財富的風險。交銀信託指，愈來愈多高淨值家庭有意委託可靠的信託公司，將一生累積財富交由受託人來管理，具體方式是設立信託，可以說明客戶家族資產世代傳承，做到財富傳承，「家業永續」。

若信託得以妥善設立，便可將客戶資產經信託持有，得以避免日後出現任何變化，使資產受到有效保障之餘，又可讓資產分配控制權按客戶所想的，按意願設立時間、條件，使信託資產分配給指定的受益人，各得其宜。若家人年紀尚小，未必有足夠能力管理財富，信託便能代他們管理信託資產，用以支付受益人生活開支，以保障年幼受益人的利益。

由此可見，信託公司的實力與信譽尤其重要，關乎家族與下一代之間的關係與未來。交銀信託強調，既然信託是財富規劃的重要一環，如果資產處理得當，日後客戶即使面臨各類變化，都可獲得保障，時刻安心。交銀信託的團隊各有所長，經營信託的經驗豐富，長期為客戶制訂周詳的規劃方案，並與業內專業人士緊密合作，如律師、稅務專家等，務求確保客戶辛勤建立的財富得以完善管理之餘，可以穩妥地傳承下去，同時客戶私隱亦得以保障，稅務負擔亦可減輕，讓客戶感受到優質的服務。

團隊服務龍頭企業 處理新上市經驗豐

交銀信託自1981年成立，乃交通銀行股份有限公司之全資附屬公司，團隊擁有專業知識，實戰經驗豐富，橫跨多個領域，例如多次為大型上市企業提供服務，客戶來自多個龍頭行業，過去亦聯合多間律師事務所、會計師事務所為上市前企業「Pre IPO」落實解決方案，證明交銀信託熟悉操作、程式。這些全面的實戰經驗、信託知識都可應用在託管家族資產上，應付各類情況亦有足夠知識，靈活變通，令客戶放心將資產交托到其團隊手上。

隨著香港與內地交流日益頻繁，粵港澳大灣區亦令客戶業務、資產架構日趨繁複，信託公司亦要不斷創新。交銀信託身為實力品牌，深明本地客戶的需要，更瞭解兩岸三地客戶對財富管理的需求，致力為客戶不斷改善服務質素，精益求精，以滿足客戶對家族財富傳承和退休保障之需要，切合時代步伐之餘，亦彰顯交銀信託「以客為尊」之宗旨。

舉例言之，「合資格境內投資者」（QDII）、「人民幣合格境外機構投資者」（RQFII）成為市場商機，交銀信託亦率先捕捉機會，致力發展相關資產託管業務，便是與時並進之作，表現傑出，備受客戶信賴。

中港跨境優質服務 體現「一個交行、一個客戶」 經營理念

過去數十年世界經濟環境、商業模式均不停變遷，客戶需求亦然，專業受託人要為客戶提供最優質且能應對時局的服務，本身已是一大學問。交銀信託發言人表示，身處現今瞬息萬變的世界裡，該行不斷與時並進，希望做到既服務優質，又價錢合理，物有所值。

交銀信託的一大優勢，便是提供一條龍服務，連接香港與內地，發揮業務的協同效應，突顯交銀信託的長處，體現集團「一個交行、一個客戶」的經營理念。若客戶的資產涉及兩岸三地，交銀信託的跨境服務便能派上用場，處理各類跨境程式事宜，亦可借助母公司交銀集團的網路，使業務可以橫跨多個界別與地區，最終令客戶安心將資產交托予交銀信託。

交銀信託強調，未來公司將繼續發展家族信托、家族管治的服務。在商業社會裡，理財、規劃均是人生大事，而客戶往往要專心於自己的事業，財務需要貼心、可靠的好幫手。有見及此，交銀信託不時邀請來自各界的合作夥伴，舉辦講座，解釋做好財富規劃的重要性，深入淺出，希望客戶做到適合自己的人生抉擇，妥善處理自己的財富，與家人共用美滿的成果，將當初的願景逐步實現。

概括而言，交銀信託歷來盡忠職守，亦深知財富傳承之重要，能按客戶意願來制訂合適方案，切合不同背景，以受益人的利益為依歸，亦有來自多個領域的專家在旁做顧問，按照客戶個案設立策略﹐同時又可借助母公司網路處理事項，時刻做到「以客為尊」，自然在財富傳承方面做得出色，受各界客戶認同，在行內獲得傑出聲譽，成為實力品牌。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

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