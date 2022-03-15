關愛員工激勵股份 交銀信託加強企業競爭力

事實上，以股份激勵員工已經成為近年企業激勵員工士氣最常用的手法，當公司上下一心，士氣如虹，自然無往而不利，故此許多企業都陸續引入股權激勵計畫，尤其是一些現金充裕的上市公司，更加樂意實行，令員工與公司的關係更緊密， 一則可加強員工的歸屬感，更可引發員工潛能，提升公司競爭力。其中，以信託形式實現員工激勵計畫，更成為市場的大趨勢。

所謂「員工激勵信託計畫」，便是讓公司管理層、骨幹員工持有公司股票或期權，有機會擁有經營決策權，並共用公司成果，以激勵員工奮勇上進，亦可吸引及留住優秀人才，為公司長遠持續的發展奠下基石。

員工獎勵股份計畫 締勞資雙贏

交銀信託表示，身為專業信託公司，交銀信託為私人企業及香港上市公司提供服務，而計畫內容一般保持若干彈性，讓客戶可按照公司的中長遠計畫理念，向員工獎勵公司股份，以便穩定管理層及保留骨幹成員，制定得宜的員工激勵信託計畫，令員工轉換做股東身份，培育人才的理想趨於一致，最終共同維護公司價值之餘，亦可提升內部凝聚力。交銀信託強調，員工、人才就是公司最珍貴的資源。

一般而言，員工激勵信託計畫適用於已在或擬在香港上市的公司，普通方式是經二級市場買入股票，先注入信託，再由信託持有。其後該股票或期權滿足解鎖條件後，由員工自行決定是選擇售出股票，套現收取獎勵，還是繼續持有股票。

對於人才特別看重的科網公司，為了在競爭激烈的市場突圍而出，也特意設立相關計畫，藉以厲兵秣馬，延攬良才，令企業得到優秀人才的同時，亦讓員工有充足的個人成長，進而使企業齊心向前，讓公司上下得益。

既然員工激勵信託計畫關乎公司能否留住優秀人才，為其長遠發展奠下堅實基礎，企業更需要一間可信賴的信託公司為其打點一切。而最重要的是，信託公司必須明白企業自身的經營理念，才可度身制訂合適的方案，切合客戶的需要。

服務兩岸新舊經濟 深受客戶信賴

交銀信託指出，實施員工持股計畫是優化公司治理結構的方法，有利提升企業形象，亦能獲取企業認同。截至2021年12月底為止，交銀信託受託管的資產龐大，多達7,000億港元，足見客戶對交銀信託的信賴之深。

交銀信託過往一直為兩岸企業提供相關計畫的受託人服務﹐客戶來自各行各業，實業型的有地產、基建行業；資源系的有電力、能源、有色金屬、礦物、工業用品等；科網系的有電商、軟體發展；也有零售、家電、藥業、美容等行業﹐從傳統經濟到新經濟的企業都願意與交銀信託合作，為交銀信託在行內贏得聲譽，深受客戶信賴與喜愛。

截至2021年12月，交銀信託已為超過70家上市公司提供一站式綜合服務，類型包括員工限制性股票激勵計畫、員工持股計畫、大股東持股信託等。

挾母行全面金融服務優勢 綜合服務為客解憂

隨著企業對金融服務的需求走向多元化，銀行業更講求綜合服務的優勢。交銀信託母行交通銀行，擁有銀行全牌照服務的優勢，而它本身擅於基金託管、私人信託、退休金管理等相關服務，團隊服務客戶逾40年，經驗豐富，為客戶提供一條龍服務時更加得心應手。

事實上，交銀信託為客戶制訂境內外股權激勵政策和操作實務時，需要借助母行於境內外網點覆蓋，並且與券商、律師事務所、會計師事務所等專才合作，為其客戶提出創新可行的合適解決方案，讓企業與員工可以同心協力，再創佳績。

除了一般運作外，稅務亦是財務的重要一環。交銀信託向來與專業稅務顧問合作無間，經交銀信託，企業客戶可以獲取稅務專家的獨到見解，得到全方位的稅務策劃及分析，在理財方面做到最得宜的抉擇，運作上亦可空出更多預算，讓客戶有更多自主權。

此外，交銀信託歷來有多名大客戶，而交銀信託憑其優勢，為客戶紓解不少難題。有些企業因規模龐大，業務橫跨各地，實行一些財務計畫時，總會遇上一些程式問題，不得不交托予相關專家處理。

據交銀信託透露，曾經有家專做大型公共基礎設施服務的國企，委託交銀信託制訂股權激勵計畫；由於部分員工位元處境內，而計畫涉及的屬境外股份，當中即牽涉程式事宜。幸而交銀信託有交銀集團作為母公司，可以提供跨境綜合服務，做到「境內專戶+境外信託」的模式。

由此可見，交銀信託以貼身策劃、豐富經驗、集團全面金融服務等優勢，為眾多客戶提供優良服務。不管上市、非上市企業，亦對交銀信託的員工激勵信託計畫服務讚譽有加。為客戶制訂員工激勵信託計畫，不止令客戶與員工共同邁步向前、分享成果，亦能為表達企業對員工的關愛，當中身為專業受託人的交銀信託為客戶提供優質服務，功不可沒，自然口碑載道。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

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