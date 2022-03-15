moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容 財經

關愛員工激勵股份 交銀信託加強企業競爭力

「員工是企業的珍貴資產」，許多公司喜歡把這句話當作口頭禪，但要實行起來，便需要經驗豐富的專家幫忙，為公司制訂健全的員工激勵計畫。作為專業受託人的交銀信託，擅於按企業需要，厘定合適的員工激勵方案，讓許多客戶公司的運作大為改進，其卓越表現受到不少業界認同。

事實上，以股份激勵員工已經成為近年企業激勵員工士氣最常用的手法，當公司上下一心，士氣如虹，自然無往而不利，故此許多企業都陸續引入股權激勵計畫，尤其是一些現金充裕的上市公司，更加樂意實行，令員工與公司的關係更緊密， 一則可加強員工的歸屬感，更可引發員工潛能，提升公司競爭力。其中，以信託形式實現員工激勵計畫，更成為市場的大趨勢。

所謂「員工激勵信託計畫」，便是讓公司管理層、骨幹員工持有公司股票或期權，有機會擁有經營決策權，並共用公司成果，以激勵員工奮勇上進，亦可吸引及留住優秀人才，為公司長遠持續的發展奠下基石。

 

員工獎勵股份計畫 締勞資雙贏

交銀信託表示，身為專業信託公司，交銀信託為私人企業及香港上市公司提供服務，而計畫內容一般保持若干彈性，讓客戶可按照公司的中長遠計畫理念，向員工獎勵公司股份，以便穩定管理層及保留骨幹成員，制定得宜的員工激勵信託計畫，令員工轉換做股東身份，培育人才的理想趨於一致，最終共同維護公司價值之餘，亦可提升內部凝聚力。交銀信託強調，員工、人才就是公司最珍貴的資源。

一般而言，員工激勵信託計畫適用於已在或擬在香港上市的公司，普通方式是經二級市場買入股票，先注入信託，再由信託持有。其後該股票或期權滿足解鎖條件後，由員工自行決定是選擇售出股票，套現收取獎勵，還是繼續持有股票。

對於人才特別看重的科網公司，為了在競爭激烈的市場突圍而出，也特意設立相關計畫，藉以厲兵秣馬，延攬良才，令企業得到優秀人才的同時，亦讓員工有充足的個人成長，進而使企業齊心向前，讓公司上下得益。

既然員工激勵信託計畫關乎公司能否留住優秀人才，為其長遠發展奠下堅實基礎，企業更需要一間可信賴的信託公司為其打點一切。而最重要的是，信託公司必須明白企業自身的經營理念，才可度身制訂合適的方案，切合客戶的需要。

 

服務兩岸新舊經濟 深受客戶信賴

交銀信託指出，實施員工持股計畫是優化公司治理結構的方法，有利提升企業形象，亦能獲取企業認同。截至2021年12月底為止，交銀信託受託管的資產龐大，多達7,000億港元，足見客戶對交銀信託的信賴之深。

交銀信託過往一直為兩岸企業提供相關計畫的受託人服務﹐客戶來自各行各業，實業型的有地產、基建行業；資源系的有電力、能源、有色金屬、礦物、工業用品等；科網系的有電商、軟體發展；也有零售、家電、藥業、美容等行業﹐從傳統經濟到新經濟的企業都願意與交銀信託合作，為交銀信託在行內贏得聲譽，深受客戶信賴與喜愛。

截至2021年12月，交銀信託已為超過70家上市公司提供一站式綜合服務，類型包括員工限制性股票激勵計畫、員工持股計畫、大股東持股信託等。

 

挾母行全面金融服務優勢 綜合服務為客解憂

隨著企業對金融服務的需求走向多元化，銀行業更講求綜合服務的優勢。交銀信託母行交通銀行，擁有銀行全牌照服務的優勢，而它本身擅於基金託管、私人信託、退休金管理等相關服務，團隊服務客戶逾40年，經驗豐富，為客戶提供一條龍服務時更加得心應手。

事實上，交銀信託為客戶制訂境內外股權激勵政策和操作實務時，需要借助母行於境內外網點覆蓋，並且與券商、律師事務所、會計師事務所等專才合作，為其客戶提出創新可行的合適解決方案，讓企業與員工可以同心協力，再創佳績。

除了一般運作外，稅務亦是財務的重要一環。交銀信託向來與專業稅務顧問合作無間，經交銀信託，企業客戶可以獲取稅務專家的獨到見解，得到全方位的稅務策劃及分析，在理財方面做到最得宜的抉擇，運作上亦可空出更多預算，讓客戶有更多自主權。

此外，交銀信託歷來有多名大客戶，而交銀信託憑其優勢，為客戶紓解不少難題。有些企業因規模龐大，業務橫跨各地，實行一些財務計畫時，總會遇上一些程式問題，不得不交托予相關專家處理。

據交銀信託透露，曾經有家專做大型公共基礎設施服務的國企，委託交銀信託制訂股權激勵計畫；由於部分員工位元處境內，而計畫涉及的屬境外股份，當中即牽涉程式事宜。幸而交銀信託有交銀集團作為母公司，可以提供跨境綜合服務，做到「境內專戶+境外信託」的模式。

由此可見，交銀信託以貼身策劃、豐富經驗、集團全面金融服務等優勢，為眾多客戶提供優良服務。不管上市、非上市企業，亦對交銀信託的員工激勵信託計畫服務讚譽有加。為客戶制訂員工激勵信託計畫，不止令客戶與員工共同邁步向前、分享成果，亦能為表達企業對員工的關愛，當中身為專業受託人的交銀信託為客戶提供優質服務，功不可沒，自然口碑載道。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

 

更多明報卓越財經大獎詳情 : https://finaward.mingpao.com/