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中銀香港升級數碼化現金管理方案 助港企捕捉全球機遇

中國銀行(香港)有限公司（簡稱「中銀香港」）憑藉多年跨境金融服務專業經驗，積極關注香港與世界經濟發展的最新機遇，為企業客戶提供多元化的跨境現金管理解決方案。在數碼化浪潮下，近年更積極以金融科技支持本地工商業升級，以卓越現金管理方案助力港企業務經營不間斷，資金管理零阻礙，為企業全球發展保駕護航。

 

 

交易銀行部副總經理俞陳平表示，全球經濟生態格局正在加速調整重塑，企業在擴展業務過程中，如能以開放性的思維瞭解各地金融政策，善用金融資源，將帶來更多機遇。在這樣的大前提下，企業需要運用新業務思維與新技術手段，加深與生態圈的聯繫，並以綫上化、集約化的形式高效掌握資金動向。因此，現金管理與企業經營的聯繫變得更加緊密。

 

保障港企持續經營 資金收付無障礙

近年疫情催生了新的業務場景和金融需求，對企業經營來說，財務交易迅速由線下轉移到線上，由面對面操作轉移到遙距操作，為業務的批量化、自動化、智慧化處理奠定了基礎。一方面，本港工商企業過去較依賴銀行的分行網絡，在近年來不斷升級轉型，呈現手機及網銀的加速發展的趨勢。因應此種潮流，中銀香港升級手機銀行、在綫客服、API等智慧數碼新工具，協助企業在綫管理日常財務交易，可即時交互和回應交易資訊，令財務人員的日常工作更加安全、安心。另一方面，中銀香港深知當前情況，企業迫切需要高效運用流動性資金，因此加強支援，以BOC Bill收款、資金池等服務打造工商企業現金管理解決方案，協助餐飲、醫藥、免稅品、玩具等多個行業的企業客戶提升門店管理效率，自動集中全港各地零散資金，自動盤點每日經營所得，令企業經營者對每日資金餘額一覽無遺，無間斷地提供資金流動性，為企業持續經營注入活力。

 

創新科技提升效能 資金管理更輕鬆

俞陳平指出，在線上化智慧渠道日漸替代面對面接觸的今天，以往由人來完成的服務漸漸要由服務平台來承擔，服務的交互能力愈發關鍵。中銀香港為企業用戶提供多樣化的企業財務管理平台，並持續提升平台的智能化交互能力。如近期推出的API技術，就為企業用戶提供即時互動的功能，不僅能夠接收和發出資訊，還能根據交易和賬戶活動變化調整主動推送的類別，相較於傳統的host-to-host，安裝也更加簡單，能夠較快落地運用，大大降低工商企業投入的成本。該行亦針對本港商戶的綫上化收款場景推出App-to-App產品，提供無縫銜接的體驗，令消費者在綫上化的支付操作更加流暢。

 

放眼大灣區發展潛力 跨境連通促飛躍

近年大灣區的經濟發展令人矚目。中銀香港關注大灣區、自貿區發展機遇，積極參與新政落地服務創新，與總行高效聯動，為港企拓展大灣區提供一站式支援。俞陳平表示，近年國家在大灣區推出多項互聯互通優惠政策，中銀作為跨境金融專家，一直致力參與政策創新試點，為本港企業提供最前沿的營商資訊。過去一年，中銀香港與多家商會交流時了解到工商企業赴大灣區營商需求殷切，希望藉該行的網絡盤活跨境資金，因此該行聯動總行，為多家港資企業於南沙、珠海等地自貿區開立賬戶，並以領先市場的跨境資金池解決方案助力港企拓展業務至廣東、澳門等地，惠及上市公司、家族企業及中小企。

 

拓展全球資金管理 激活港企生態圈

在跨境金融方面，大灣區僅是中銀香港為港企提供全球現金管理服務的一個縮影。俞陳平表示，基於該行於東南亞的區域化發展，藉助總行全球現金管理平台，在香港政府企業財資中心政策的指引下，中銀香港運用國際金融中心優勢，以香港為中心，輻射中國內地、東南亞，伴隨企業出海足跡提供全球現金管理服務，業務合作已拓展至歐美亞非多個國家地區。展望未來，中銀香港將繼續發揮跨境金融優勢，推進與各地各行業企業客戶的合作，推出現金管理、供應鏈、貿易融資等綜合解決方案，為港企拓展上下游合作夥伴、貿易和資訊互聯互通持續提供動態支援，激發港企生態圈活力，與港企共創商機，為香港的繁榮發展作出貢獻。

 

中銀香港數字化服務助企業營運不間斷

中銀香港推出一站式線上交易銀行服務平台iGTB，讓企業不受時空限制，全天候處理本地及跨境支付、員工發薪、外匯交易等業務，並融合API技術，企業可透過自身系統平台直接輕鬆使用金融服務。例如，在現時靈活辦公模式下，企業透過一站式發薪服務，可實現批量發薪，更可通過iGTB移動銀行客戶端隨時隨地跟蹤交易狀態，簡易便捷地在線完成授權審批，提升財務管理效率。此外，iGTB平台更連通中國銀行集團全球分支機構，讓企業一點接入，實時獲取跨區域賬戶信息，輕鬆辦理營商大小事，享受中銀香港全方位、不間斷的數字化金融服務。

 

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

 

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