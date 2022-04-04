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華資回歸先頭部隊 南洋商銀屢創典範

粵港澳大灣區成為不少企業爭相大展拳腳之地，令內地業務更上一層樓。南洋商業銀行（南商）早年已與中國內地關係密切，網絡遍布多個省份，加上懂得因應時勢靈活應對，贏得口碑，成為非一般的品牌。

 

 

要了解南洋商業銀行品牌的成功之處，不得不從其歷史細說。1949年底由華僑領袖莊世平成立，至今逾70年，南商乃港澳地區首間與新中國有金融來往的銀行。當年新中國成立，莊世平認定香港的國際貿易中心地位會日益重要，金融業定必暢旺，他深信在香港建立銀行，可聯繫華僑、暢通僑匯。

 

深圳設開放後首間外資行

1982年在深圳特區開設分行，成為全國首間外資銀行，後來分行拓至蛇口、海口、大連、廣州等地。進軍內地初期，南商成績斐然，橫掃多項第一，發行第一張通用於港澳與內地的信用卡，設置第一部自動提款機，牽頭在內地發放第一筆銀團貸款，發放第一筆按揭貸款等。南商深圳分行亦借鑒於香港經驗，率先於內地開展商品房按揭分期付款業務，促進全國房地產市場發展。

自2016年加入中國信達後，南洋商業銀行在內地的影響力更加廣泛。借助母公司實力，南商集齊七種金融業務相關牌照，領跨境金融風騷，為香港、內地客戶提供一站式全方位的金融服務。現時南商(中國)於廣東省內共有14間網點，其中珠海支行是在去年開設的，面對疫境發展步伐一直向前，為未來作好準備。「自1949年以來，一開始我們的基因就與中國內地建立關係，一路是這樣傳承下來的。」南商（中國）副總裁陳偉說。

 

推動創新支持數碼人民幣

隨着金融科技成為一大趨勢，陳偉深信，會對大灣區金融業務品牌影響極大。他解釋，金融科技結合金融和先進科技，目前主要體現在零售金融與資訊科技兩者之中，金融機構只要將資訊科技好好應用、長遠發展，定可令品牌在個人業務脫穎而出。面臨此一時勢，陳偉指，南商銳意將金融科技應用在各個範疇，推動創新發展、數碼轉型，促使大灣區跨境貿易、投資融資倍添便利，力圖在大灣區建立口碑。

當中人民幣數碼化近年更成為中央政府重要政策，為粵港澳大灣區帶來眾多商機。陳偉認為，以支付工具來說，人民幣數碼化絕對會對金融生態帶來變化，相信會為南商創造機會。他指出，數碼人民幣有政府支持，有銀行參與，比坊間一眾電子支付工具安全，尤其有政府背後推動，相信令用戶對數碼人民幣的信心更充足。

現時數碼人民幣發展仍需要若干時間，他強調，南商一直密切留意內地金融開放政策趨勢，以及跨境金融的制度改革，更透露南商旗下的南商（中國）正開發接入數碼人民幣的相關項目，預料不久可為客戶提供數碼人民幣兌換、充值服務，希望最後可應用於各類場合。他指出，現時數碼人民幣仍處於試驗階段，估計日後應用範圍擴大，有更多銀行參與時，質素不會遜於現行的電子支付工具。

 

跨境融資開方便之門

面對商機，南商已準備就緒， 應付挑戰， 南商亦靈活變通，化危為機。疫情以來，香港與內地受阻隔，跨境融資的需求轉而增加。陳偉指，南商身為跨境銀行，兩年來做了許多措施， 協助客戶理財、轉帳，多種金融服務非常受歡迎。

陳偉舉例說，很多香港人在內地有物業，若要抵押內地物業，便要出入內地辦理手續。有見及此， 南商推出了「內房通」，讓香港客戶可經南商處理相關手續，由申請到提款，都可在香港.理，做到「內地物業，香港融資」；尤其近年一些中小企客戶需要抵押內地物業，度過疫情難關，南商便為他們打開方便之門。

此外，疫情出現不久，南商還為客戶推出多項支援措施，如豁免南商（中國）同名帳戶匯款服務收費、南商（中國）文件代轉遞服務、延長保費寬限期等，旨在與客戶共度時艱。若客戶需要到深圳開公司，便不必多次親身出入內地，可經南商代辦，因南商（中國）深圳分行獲准加入商事服務「深港通註冊易」。客戶只須到南商指定的工商中心，提交所需文件，為客戶省卻不少時間、金錢。

陳偉強調，疫情期間這類措施尤其重要，因此銀行與客戶是重要顆伴，風雨同路、互相扶持才能建立長遠關係，互利共贏。

 

 

響應ESG實現企業價值

除了在業務奮勇前進外，南商亦響應時代，竭力做好環境、社會及企業管治（ESG），令品牌更全面。陳偉指出，有見去年中國政府提出「30-60目標」，向低碳經濟邁步前進，南商旗下的大灣區跨境金融服務，亦會發展更多綠色金融業務，包括綠色債券、綠色貸款、綠色基金、綠色存款等。

在公益方面，南商亦不遺餘力，如於2008年雲南建學校，多年來資助增設教學設備，發放獎學金。陳偉指出，南商每年參加許多本地慈善公益活動，疫情初期探訪長者中心、貧困家庭，代售慈善獎券等，每年亦會嘉許全年積極做義工的同事，鼓勵員工回饋社會。陳偉表示，南商會一如既往秉承企業文化，肩負社會責任，視之為實現企業價值的必要一環，為社會傳揚良好風氣之餘，亦為南商做好品牌。價或估值的六成（以較低者為準）、還款期最長則可達30年。

 

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

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