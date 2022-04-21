「嘉庚精神」立德樹人 集友銀行植根香港心繫家國

集友銀行創行至今近80年，始終秉承「植根香港、心繫家國、服務社會」的經營理念，立基香港，聯繫海外華僑，近年更把握國家「十四五」規劃的政策機遇，發揮跨境跨界的優勢，推進跨境投資及融資業務便利化、提升跨境金融服務覆蓋範圍。集友銀行牢記使命，不忘初心，在業務發展同時積極履行企業社會責任，弘揚「嘉庚精神」，對支持教育事業更是不遺餘力，多年來派發予集美學校股息及紅利超過28億港元，並為香港青年人才走進灣區提供更多發展機會，助力可持續發展的步伐行穩致遠。

承辦華人華僑歷史展 港首度傳承嘉庚精神

集友銀行致力回饋教育、鼓勵科研、扶弱濟貧，於2018年在香港成立「集友陳嘉庚教育基金」，積極履行社會責任和樹立正向能量。翌年，在中國僑聯和香港僑界社團聯合主辦及支持下，集友銀行承辦了「重走嘉庚路·致敬新時代」主題系列活動香港站之「華僑旗幟·民族光輝——傳承嘉庚精神及華僑華人參加祖國建設成果展」，這亦是「嘉庚精神」第一次走進香港社群；其後該主題活動於去年在廈門大學百年校慶之際再次舉辦並引起社會各界劇烈反響。為提升本地學生對國家歷史和國情知識的了解，融入國家發展，2021年集友銀行走進校園，擔任支持機構參與「《世紀長征》中國近現代史圖片進校園進社區系列展覽」；連續三年贊助由特區政府教育局主辦的「全港學生中國國情知識大賽」；同時，為推動國情教育，集友銀行通過在《知識》雜誌連續刊登陳嘉庚的歷史故事，將嘉庚生平歷史帶進校園，讓更多的香港青少年認識這位歷史偉人，學習「嘉庚精神」。

去年，集友銀行通過集友陳嘉庚教育基金作為榮譽贊助單位，參與舉辦「第一屆國際中學生陳嘉庚常識比賽」，本次比賽的參賽選手分別來自全球36間學校，涵蓋中國內地、中國香港、馬來西亞、菲律賓、汶萊等地。其中，香港地區入圍比賽的學校共有六間，分別有培僑中學、福建中學、香島中學、創知中學、漢華中學和黃楚標中學，而香港培僑中學和創知中學各有一支隊伍脫穎而出晉級十六強。是次參加比賽的中學生不僅收穫了知識和友誼，更進一步認識國家、了解國情，深刻領悟了民族大義和社會擔當。

積極履行社會責任 發揮金融抗疫力量

集友銀行自2020年疫情爆發以來始終心繫港人健康，積極響應特區政府的抗疫號召，積極履行社會責任，先後向香港醫管局、香港紅十字會，以及香港本地醫療機構和湖北武漢等境內外醫院捐贈數批近千萬件的醫療、防疫物資。當前香港正值第五波疫情爆發期，作為根植香港、服務香港近80年的金融機構，集友銀行堅決落實國家主席習近平就援港抗疫作出「三個一切、兩個確保」的重要指示精神、履行中資機構使命，第一時間聯同集友陳嘉庚教育基金和陳嘉庚基金聯誼會不斷馳援香港社團組織和非牟利機構，分別向香港福建社團聯會、博愛醫院以及其轄下護理安老院、香港直接資助學校議會、全港青少年抗疫連線，累計捐贈快速檢測試劑盒、N95口罩、連花清瘟膠囊等防疫抗疫物資共計2.8萬件，為醫護人員、病人及體弱長者、青少年築起健康「防護網」；同時，集友銀行聯同集友陳嘉庚教育基金和陳嘉庚基金聯誼會全力贊助博愛醫院舉辦「中醫醫療車義診日」，派出其轄下中醫服務團隊及35部中醫醫療車於香港、九龍及新界各區進行義診活動，為廣大市民免費提供中醫內科診症及兩劑濃縮中藥，發揮熱心公益、救急扶危的「嘉庚精神」。

集友銀行始終支持香港特區政府同心抗疫，積極響應香港中聯辦「16項支持特區政府防疫抗疫舉措」的號召，推出金融抗疫十大措施，包括參與支持「中小企融資擔保計劃」、「預先批核還息不還本」等紓困援助計劃；對受疫情影響的中小企、個人客戶提供應急周轉資金、特惠貸款利率、豁免手續費，對醫護人員和特定行業人員提供「綠色服務通道」等一系列金融優惠措施，以金融抗疫力量助社會共渡難關。

推「跨境理財通」 促投資便利化

集友銀行已成功推出「跨境理財通」服務，大灣區內地合資格投資者可透過「南向通」，在香港集友銀行開立個人投資賬戶，再利用閉環式資金渠道匯出人民幣至香港購買理財產品，為灣區居民提供更便捷的個人跨境理財服務。集友銀行與大灣區各下屬機構：深圳分行、集友科技創新（深圳）有限公司、集友私募股權投資基金管理（深圳）有限公司、集友國際資本及資產管理公司利用聯動模式，以粵港澳高質量建設及深港兩地進一步加強跨境合作為契機，推進大灣區金融市場互聯互通。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

更多明報卓越財經大獎詳情 : https://finaward.mingpao.com/