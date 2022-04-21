專注香港市民保障 太平人壽（香港） 賦裕延期年金II 助你退而無憂

中國太平人壽保險（香港）有限公司首席精算師蔡軍表示，可扣稅延期年金是在政府政策大力推行之下所推出的產品。年金計劃不但能幫助客戶趁年青時能善用稅務優惠，並且能鼓勵市民為退休生活作自願性的儲蓄。尤其是2021年，香港政府將稅款寬減的上限，由2萬港元下調到1萬港元，讓可扣稅延期年金這類產品，更能發揮更大的扣稅空間，變相增加吸引力。他相信，藉助政府稅務政策的助力，可扣稅延期年金會是針對香港個人養老儲蓄缺口一個有效方案。

「客戶對年金產品的需求是不使他們退休後的生活水平受到大的影響, 能夠保障他們退休享有精彩的第二人生。」蔡軍認為，要保障退休生活的質素，最關鍵的是年金收益率與年金年期。在設計「太平賦裕延期年金計劃II」時，充分發揮了太平穩健投資策略的特點，讓客戶享有穩定且符合預期的保單回報。他認為，以穩健投資策略為主，讓把儲蓄投放在產品上的客戶能夠保證以後的收入水平，才讓客戶放心。此外，年金年期也非常關鍵，過短的年金年期雖然可以發揮稅務規劃作用，但也會導致退休保障功能難以充分發揮，如果年金保障早早停止，則還要再規劃另外的退休財務保障，而且通常隨著年期縮短而減少，產品的收益率也會有所下降。

客戶自訂投保額 最早五十五歲可支取

由於產品以滿足客戶建構美滿的退休生活而設，所以產品比較簡潔，方便客戶理解。產品特點以針對養老為主，沒有太多養老以外的內容。同時給予客戶足夠的靈活度，讓他們可按個人需要，揀選投保金額。另外，計劃最早可於五十五歲時領取，不用等到六十多歲，五十多歲亦正是一個比較精采的退休生活時段（如投保年齡為46歲至60歲，最早提取年金年齡為70歲）。

以香港人平均可達八十多歲高齡計算，要在五十多歲時開始退休，退休生活有可能長達三十餘年，尤其是55-75歲往往是最精彩的半退休人生，忙碌半生財富有所累積， 健康不俗，孩子也已經長大成人。若想在通脹高企的年代退而無憂，盡情享受人生第二高峰，有需要早作準備進行財務規劃。正是基於這樣的考慮，「太平賦裕延期年金計劃II」在前代年金計劃的基礎上推陳出新，擴大適用人群，讓更多年輕客戶能夠及早規劃退休保障。

新產品上市之際，太平人壽（香港）趁勢推出認購優惠，凡於6月30日前投保「太平賦裕延期年金計劃II」，可享首年保費5%折扣。

蔡軍亦建議，市民盡早為退休生活做安排。一方面可以享有稅務優惠，另方面好讓自己的資金有較長時間積累。假如規劃時間比較晚，積累時間比較短，相對收益回報便不太明顯，故此選擇一家表現穩定，及專業能力強的保險公司也是很重要的。

被問到何謂「盡早」？蔡軍強調， 早不是指年齡， 而是指意識。他解釋：「我們時刻要有一個為未來做準備的意識。假如你的收入不錯，既能負擔當前的消費水平，也有餘力做儲蓄，就可以開始考慮。當然，這種習慣愈早養成愈好，若不及早養成，便很難保證自己的退休生活和收入水平。我們在退休後，收入會大幅下降，不想退休後生活品質大幅下降，有必要盡早安排退休儲蓄。」

自願醫保未來發展料趨個性化

老齡化社會衍生老年醫療的強大需求，特別是歷經長達兩年的新冠疫情，帶動港人保健意識的大大提高，市民就有關於醫療保障計劃的查詢電話亦持續增加，相信自願醫保產品將趨向個性化，更適合用家的自身需要。

目前，太平人壽（香港）旗下的「太平人壽自願醫保計劃」共分成三個類型，包括標準、靈活、以及優遇計劃。標準能應付基本要求，適合廣大市民。靈活計劃則是三款中性價比最高，為擁有基本保障的人士按自己需求，而增加醫療服務與保障。至於優遇計劃屬於是高端醫療保障，適合收入水平較高人士。其中，優遇計劃特設指定自付費供客戶選擇，特別適合已擁有個人或公司醫療保的人士。

太平人壽（香港）首席精算師蔡軍表示，自願醫保計劃既能有稅務優惠，亦能照顧客戶年長後的醫療需要，對客戶來說極具吸引力。除了是一份醫療保險外，產品日後也會融入更多醫療服務等增值元素，讓客戶在有需要的時間使用，提升客戶的忠誠度。他相信，隨着香港老齡化的問題逐漸深化，相信自願醫保產品未來將會在個性化一環上進一步加強。

太平人壽（香港）近期與部分在港醫院合作，為靈活版的自願醫保提供一站式專業醫療轉介服務。當中包括海外名醫導診、優越貴賓通道、線上遠程看診、癌症或重症二診、及註冊營養師、康復體能師等提供專業建議等。

過去一年，該公司亦為自願醫保計劃推出了不同的優惠，標準計劃、靈活計劃、優遇計劃分別有最高4個月、6%及1個月的首年保費回贈。

蔡軍認為，在揀選自願醫保計劃時，要切合自己的醫療需求。有些計劃內容雖然豐富，但不一定能切合客戶自身的需求，所以選擇產品時須綜合考慮公司實力、品牌、計劃特點與增值服務等內容，令產品可以更貼身地滿足客戶需要。

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