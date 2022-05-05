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中銀香港致力推動ESG及可持續高質量發展 獲市場廣泛認同

中國銀行（香港）（下稱「中銀香港」）根植香港、服務香港，貫徹「融通世界、造福社會」的使命，致力實踐ESG理念，獲得MSCI ESG研究評為最高AAA級別及多個ESG相關大獎。
與中國建築國際集團有限公司簽訂協議，將一筆港幣雙邊循環貸款，轉換為與可持續發展表現掛鈎貸款。
同心抗疫，不遺餘力。
中銀香港於2021年首次獲國際評級機構MSCI ESG研究評為最高的AAA級，屬2021年全球基準指數（All Country World Index, ACWI）內189家銀行中排名前3%ESG表現最佳的銀行，並為香港同業中評級最高的銀行。
中銀香港已發佈《2021年可持續發展報告》，大家可透過素描以上QR code全面了解該行的可持續發展理念、措施及表現。
2021可持續發展報告
2021年可持續發展表現視頻
中銀香港積極參與社區關懷義務工作，獲得由義務工作發展局頒發「第九屆香港傑出義工獎-企業獎」，表揚該行在推動義務工作的卓越貢獻和成就。
中銀香港獲得由環境運動委員會聯同環境保護署及9個機構聯合頒發的「香港環境卓越大獎（服務及貿易業界別）」— 金獎，中銀香港為銀行界別唯一獲獎機構，嘉許該行積極實踐環境管理及相關措施等對環保作出的卓越貢獻。
中銀香港獲香港上市公司商會及香港浸會大學公司管治與金融政策研究中心聯合頒發的2021年「環境、社會及管治卓越獎」—「ESG卓越獎」
中銀香港感謝明報，連續第二年頒發卓越財經大獎（卓越ESG大獎）。

中國銀行（香港）（下稱「中銀香港」）根植香港、服務香港，貫徹「融通世界、造福社會」的使命，致力實踐ESG理念，獲得MSCI ESG研究評為最高AAA級別及多個ESG相關大獎。

 

Presented by：WAW Creation

 

 

完善嚴謹的可持續發展管治

中銀香港具備三層可持續發展管治架構，由董事會層面的可持續發展委員會帶領，持續提升可持續發展表現。該行制定了《2021年至2025年可持續發展規劃》，為可持續發展工作制定了全面、系統的藍圖。中銀香港密切監察氣候相關的風險與機會，2021年已經成為TCFD支持機構，並就TCFD建議框架逐步提升披露水平。該行更被納入成為「恒指低碳指數」、「恒指ESG增強指數」及「恒指ESG增強精選指數」三個新ESG相關指數的成份股。

 

實踐低碳高效營運

中銀香港一直致力減少業務營運對環境的影響，訂立五大綠色營運目標，涵蓋能源、碳排放、用水量、紙張消耗及廢棄物，積極落實綠色銀行理念。與2019年比較，該行2021年的低碳高效營運取得良好成效，溫室氣體排放總量下降30%；能源消耗總量下降15.6%；總購紙量下降24%。此外，該行全力支持香港環境局「碳中和夥伴計劃」，並自2015年持續贊助「中銀香港企業環保領先大獎」，與業界攜手向碳中和目標邁進。

 

積極發展綠色金融產品服務

中銀香港致力推動綠色金融發展，更推出多項全港首創綠色產品，包括綠色按揭計劃、個人綠色定期存款計劃、人民幣類別ESG多元資產零售基金等。綠色金融產品規模持續增長，2021年底的綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款餘額較2020年底增長3.1倍；ESG相關債券承銷增長約1.7倍；全年的綠色存款增長3.5倍；累計ESG基金銷售增長20倍，在協助客戶低碳轉型及推動香港綠色金融發展方面不遺餘力。

 

承擔社會責任 構建更美好未來

中銀香港擁有全港最龐大的銀行網絡，致力實踐普惠金融，照顧長者客戶、弱勢社群及中小企的需要。該行視員工為寶貴的財富，用心創造和諧、多元及友善的工作環境，吸引及培育優秀人才，讓員工盡展所長。此外，該行倡導「人人做義工」理念，2006年成立中銀香港義工隊，目前義工人數逾8,200人，全年組織超過90場義工活動，參與多元化社區服務，服務時數超過17,000小時。中銀香港聚焦本地社會需要，相應制定了慈善政策與策略，投放資源重點關注扶貧助弱與青少年發展範疇。2021年，該行與超過70家慈善機構及社區夥伴合作，進行76個慈善公益項目，涵蓋扶貧助弱、青少年發展、環保減碳與文體藝術等多個領域，逾300萬人次受惠。

 

同心抗疫 不遺餘力

自疫情爆發至今，中銀香港率先支持抗疫工作，為首間提供抗疫捐贈的銀行，本地防疫抗疫捐贈累計超過港幣2,600萬元，與基層市民同心抗疫。

自「第五波」疫情發生以來，中銀香港進一步加大支持力度，推出六項金融服務支持措施，進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力。同時協助個人客戶，就其物業按揭貸款申請延期還本，繼續支持香港按證保險有限公司「百分百擔保個人特惠貸款」。

面對第五波疫情，中銀香港與香港公益金、東華三院、保良局等多家慈善機構合作，適時向弱勢社群及低收入家庭捐贈防疫抗疫物資，部分防疫物資更採購自受疫情嚴重影響之社會企業。該行支持惜食堂與東華三院膳東軒的食物支援項目，透過流動車與上門外送服務，於疫情期間持續為基層人士提供熱食服務。

中銀香港更特意透過公益金為清潔工人提供貼心「抗疫包」，感謝他們在抗疫中擔當重要角色。捐贈港幣500萬元支持義工關愛基金，支援前線義工投身各區抗疫工作，向前綫義工發放染疫援助金及撫恤金。中銀集團人壽保險更為全港超過過千間老人及殘疾院舍的逾4萬名員工，提供免費人壽保險。

 

 

ESG表現卓越 備受嘉許

中銀香港於2021年首次獲國際評級機構MSCI ESG研究評為最高的AAA級，屬2021年全球基準指數（All Country World Index, ACWI）內189家銀行中排名前3%ESG表現最佳的銀行，並為香港同業中評級最高的銀行。

2022年是中國銀行110週年華誕及在港服務105週年，中銀香港將繼續踐行「卓越服務、穩健創造、開放包容、協同共贏」的中銀價值，著力推動綠色金融發展及普及金融，積極協助客戶低碳轉型，並擔當社會責任，與各界攜手構建和諧美好社會。

中銀香港已發佈《2021年可持續發展報告》，大家可透過素描以上QR code全面了解該行的可持續發展理念、措施及表現。

 

得獎感言

中銀香港感謝明報連續第二年頒發卓越財經大獎（卓越ESG大獎），表揚我們在ESG和可持續發展方面的卓越表現。可持續發展是中銀香港的長期發展策略，我們早於十多年前已經起步推動ESG發展，經過一步一步的用心探索丶研究丶創新及推動，持續向前邁步，多年來推出各項ESG重要舉措，在堅持可持續發展道路上，獲得社會大眾的認同和支持。

中銀香港深信可持續發展是推動社會邁步向前的關鍵，通過董事會層面的可持續發展委員會及三層可持續發展管治架構，不斷提升ESG表現。我們以負責任的宗旨經營業務，為社會各界提供穩健持續的銀行服務。此外，中銀香港透過創新科技推動綠色銀行建設，積極發展可持續金融，與客戶及持份者攜手過渡至低碳經濟。我們為下一代構建更美好未來，關懷社群，以不同形式推動社區發展，並鼓勵員工參與義工服務，與社會分享企業發展的成果，致力構建和諧社會。

2022年是中國銀行成立110周年，也是在港服務105周年。我們將繼續貫徹「融通世界、造福社會」使命，堅持推動高質量可持續發展，與社會各界攜手構建和諧美好社會，創造更美好的明天。

 

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