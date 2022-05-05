中銀香港致力推動ESG及可持續高質量發展 獲市場廣泛認同

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完善嚴謹的可持續發展管治

中銀香港具備三層可持續發展管治架構，由董事會層面的可持續發展委員會帶領，持續提升可持續發展表現。該行制定了《2021年至2025年可持續發展規劃》，為可持續發展工作制定了全面、系統的藍圖。中銀香港密切監察氣候相關的風險與機會，2021年已經成為TCFD支持機構，並就TCFD建議框架逐步提升披露水平。該行更被納入成為「恒指低碳指數」、「恒指ESG增強指數」及「恒指ESG增強精選指數」三個新ESG相關指數的成份股。

實踐低碳高效營運

中銀香港一直致力減少業務營運對環境的影響，訂立五大綠色營運目標，涵蓋能源、碳排放、用水量、紙張消耗及廢棄物，積極落實綠色銀行理念。與2019年比較，該行2021年的低碳高效營運取得良好成效，溫室氣體排放總量下降30%；能源消耗總量下降15.6%；總購紙量下降24%。此外，該行全力支持香港環境局「碳中和夥伴計劃」，並自2015年持續贊助「中銀香港企業環保領先大獎」，與業界攜手向碳中和目標邁進。

積極發展綠色金融產品服務

中銀香港致力推動綠色金融發展，更推出多項全港首創綠色產品，包括綠色按揭計劃、個人綠色定期存款計劃、人民幣類別ESG多元資產零售基金等。綠色金融產品規模持續增長，2021年底的綠色貸款及可持續發展表現掛鈎貸款餘額較2020年底增長3.1倍；ESG相關債券承銷增長約1.7倍；全年的綠色存款增長3.5倍；累計ESG基金銷售增長20倍，在協助客戶低碳轉型及推動香港綠色金融發展方面不遺餘力。

承擔社會責任 構建更美好未來

中銀香港擁有全港最龐大的銀行網絡，致力實踐普惠金融，照顧長者客戶、弱勢社群及中小企的需要。該行視員工為寶貴的財富，用心創造和諧、多元及友善的工作環境，吸引及培育優秀人才，讓員工盡展所長。此外，該行倡導「人人做義工」理念，2006年成立中銀香港義工隊，目前義工人數逾8,200人，全年組織超過90場義工活動，參與多元化社區服務，服務時數超過17,000小時。中銀香港聚焦本地社會需要，相應制定了慈善政策與策略，投放資源重點關注扶貧助弱與青少年發展範疇。2021年，該行與超過70家慈善機構及社區夥伴合作，進行76個慈善公益項目，涵蓋扶貧助弱、青少年發展、環保減碳與文體藝術等多個領域，逾300萬人次受惠。

同心抗疫 不遺餘力

自疫情爆發至今，中銀香港率先支持抗疫工作，為首間提供抗疫捐贈的銀行，本地防疫抗疫捐贈累計超過港幣2,600萬元，與基層市民同心抗疫。

自「第五波」疫情發生以來，中銀香港進一步加大支持力度，推出六項金融服務支持措施，進一步紓緩中小企在疫情下的資金周轉壓力。同時協助個人客戶，就其物業按揭貸款申請延期還本，繼續支持香港按證保險有限公司「百分百擔保個人特惠貸款」。

面對第五波疫情，中銀香港與香港公益金、東華三院、保良局等多家慈善機構合作，適時向弱勢社群及低收入家庭捐贈防疫抗疫物資，部分防疫物資更採購自受疫情嚴重影響之社會企業。該行支持惜食堂與東華三院膳東軒的食物支援項目，透過流動車與上門外送服務，於疫情期間持續為基層人士提供熱食服務。

中銀香港更特意透過公益金為清潔工人提供貼心「抗疫包」，感謝他們在抗疫中擔當重要角色。捐贈港幣500萬元支持義工關愛基金，支援前線義工投身各區抗疫工作，向前綫義工發放染疫援助金及撫恤金。中銀集團人壽保險更為全港超過過千間老人及殘疾院舍的逾4萬名員工，提供免費人壽保險。

ESG表現卓越 備受嘉許

中銀香港於2021年首次獲國際評級機構MSCI ESG研究評為最高的AAA級，屬2021年全球基準指數（All Country World Index, ACWI）內189家銀行中排名前3%ESG表現最佳的銀行，並為香港同業中評級最高的銀行。

2022年是中國銀行110週年華誕及在港服務105週年，中銀香港將繼續踐行「卓越服務、穩健創造、開放包容、協同共贏」的中銀價值，著力推動綠色金融發展及普及金融，積極協助客戶低碳轉型，並擔當社會責任，與各界攜手構建和諧美好社會。

中銀香港已發佈《2021年可持續發展報告》，大家可透過素描以上QR code全面了解該行的可持續發展理念、措施及表現。

得獎感言

中銀香港感謝明報連續第二年頒發卓越財經大獎（卓越ESG大獎），表揚我們在ESG和可持續發展方面的卓越表現。可持續發展是中銀香港的長期發展策略，我們早於十多年前已經起步推動ESG發展，經過一步一步的用心探索丶研究丶創新及推動，持續向前邁步，多年來推出各項ESG重要舉措，在堅持可持續發展道路上，獲得社會大眾的認同和支持。

中銀香港深信可持續發展是推動社會邁步向前的關鍵，通過董事會層面的可持續發展委員會及三層可持續發展管治架構，不斷提升ESG表現。我們以負責任的宗旨經營業務，為社會各界提供穩健持續的銀行服務。此外，中銀香港透過創新科技推動綠色銀行建設，積極發展可持續金融，與客戶及持份者攜手過渡至低碳經濟。我們為下一代構建更美好未來，關懷社群，以不同形式推動社區發展，並鼓勵員工參與義工服務，與社會分享企業發展的成果，致力構建和諧社會。

2022年是中國銀行成立110周年，也是在港服務105周年。我們將繼續貫徹「融通世界、造福社會」使命，堅持推動高質量可持續發展，與社會各界攜手構建和諧美好社會，創造更美好的明天。

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