高淨值財管專家 中信銀行（國際）CITICdiamond以客為先

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中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡解釋，CITICdiamond品牌以鑽石為名，因鑽石切割講求獨到眼光及精細技術，該品牌的資深環球精英團隊(包括客戶經理、投資顧問及產品團隊)好比資深鑽石工匠，提供專業分析，為客戶鑽研度身訂造的財富管理方案，設計多元化資產組合，務求將客戶財富從原石琢磨成鑽石，綻放光芒。

網上開戶只需數分鐘 理財投資簡單輕鬆

雖然經濟在過去兩年多受疫情影響，但不減客戶對財富管理服務需求，CITICdiamond在2021年客戶人數按年底錄得近3倍增長，而資產管理規模亦錄得近雙倍增幅。同時，該行亦持續大力推動金融科技，並不斷優化及提升網上開戶、存款、支付、貸款，投資及保險服務，從多方面為客戶提供優越體驗。以往開戶或辦理銀行交易大多需要客戶親臨分行，為讓客戶安在家中亦可享專業理財服務，現在只須下載中信銀行(國際)流動銀行旗艦平台「inMotion動感銀行」，提供簡單的個人資料，便可於數分鐘內開立儲蓄戶口。成功開戶後，客戶便可於「inMotion動感銀行」進行「戶口升級」，輕鬆晉身成為CITICdiamond客戶，享受非凡服務體驗。配合中信銀行(國際)的「Robo 360」智能投資顧問服務及「inVest動感投資」中港美股交易平台，客戶更可隨時隨地輕鬆管理財富。在金融科技發展上，中信銀行(國際)數年前已率先積極投資，集合來自各領域的優秀金融科技人才建立Agile團隊，專責提升客戶體驗並透過客戶意見反饋及數據分折等不斷進行優化，同時加強及加快開發創新金融服務和產品，領先市場。梁淑怡表示，金融科技發展為客戶帶來財富管理的便利，客戶經線上交易平台認購財富管理產品宗數節節上升，基金業務於網上渠道的表現尤其突出，經網上認講基金的收入按年大漲1.3倍。

疫情推動更多客戶使用線上服務，對比2020年疫情首次爆發時，於高淨值客戶群中，網上渠道活躍用戶上升近6成。金融科技的發展及使用日趨普遍，疫情的發展亦加速銀行業數碼化轉型，相信業界將投入更多資源優化線上交易平台，以及提升產品及服務能力。例如中信銀行(國際)與中國人壽(海外)最近便合作推出「遙距投保」服務，讓客戶與客戶經理遙距互動，無論身在香港何處，都可使用智能電話享受線上保險咨詢、產品選購及投保*，突破傳統購買保險需要親身會面的模式。

環球精英團隊 實踐多元化投資策略

梁淑怡強調，即使客戶對財富管理的線上服務要求越來越高，客戶經理及投資顧問與客戶之間的信任亦同等重要。

CITICdiamond投資顧問團隊經驗豐富，時刻審視市場動向、全球機遇，通過不同產品為客戶實踐適合的資產配置策略，更有專屬資深客戶經理照顧各種理財需要。客戶亦可善用資產融資方案，調動資產，靈活投資，如中信銀行(國際)所設立的「CITICdiamond有抵押循環貸款服務」，就方便客戶將不論存款還是理財資產都可轉化為備用資金，隨時掌握投資良機。

除了照顧客戶的財富，CITICdiamond對客戶的健康同樣關懷備至，CITICdiamond與頂尖專業醫療及健康機構合作，為客戶提供全面驗身及養生計劃，全方位為客戶的財富及健康增值。

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*中信銀行(國際)負責分銷保險產品，而中國人壽(海外)則全面負責一切計劃內容、核保、保障及理賠事宜。服務暫為CITICrst及CITICdiamond特選客戶服務並於指定分行提供。

早著先機 CITICdiamond全面服務灣區跨境客

CITICdiamond一直致力掌握市場趨勢，希望搶先為客戶準備好專業服務，讓客戶投資時更得心應手，例如大灣區近年受政府看重，經濟發展潛力龐大，CITICdiamond亦早著先機，鋪好廣大網絡，令客戶可以快人一步，捕捉投資機遇。

有見大灣區經濟高速發展，中信銀行(國際)對高端市場的前景充滿信心， 過去一年亦已新增兩間CITICdiamond理財中心，分別在銅鑼灣及旺角，連同金鐘合共三間， 並計劃今年再陸續開設更多CITICdiamond理財中心，全面服務香港及大灣區內的客戶。

由於越來越多客戶需要跨境工作，CITICdiamond特設24小時免費服務專線，方便客戶忙於穿梭香港及內地之際， 亦可隨時隨地管理財富。此外，CITICdiamond亦向客戶提供各類跨境理財工具，如「信銀國際CITICdiamond銀聯雙幣信用卡」，用於人民幣繳付中國內地簽賬；至於「CITICdiamond雙幣提款卡」則可連接到人民幣存款戶口，讓客戶可於兩地櫃員機提款，節省兌換開支。

中信銀行(國際)是首批可提供「跨境理財通」的銀行，現時為「南向通」的內地合資格客戶提供超過140隻合資格基金，包括債券基金、均衡基金、貨幣基金等，為客戶分散投資，賺取穩定收入；另有11種貨幣存款，以及環球企業、政府債券等多類產品，滿足各種需要。為方便客戶，「inMotion動感銀行」設有「跨境理財通」專屬頁面，供客戶查閱賬戶結餘、匯款額度餘額等，同時可於「南向通」賬戶內轉賬、兌換外幣、匯款、辦理定期存款、投資基金、查閱賬單等，其中由跨境人民幣匯款到賬後至購買投資理財產品，最快數分鐘即可辦妥，流程簡單，操作便捷。另外，合資格香港客戶亦可於中信銀行(國際)設立人民幣（北向通）賬戶，完成後即可申請開立母行中信銀行理財通投資專戶，並經手機應用程式認購理財產品，掌握投資機會。

提提您：「借定唔借？還得到先好借！」

投資涉及風險。本資訊並不構成中信銀行(國際)有限公司親自或經由代表向任何人發出的購買或獲得或投資任何投資產品的要約或邀請。

《明報》主辦的2022「卓越財經大獎」頒獎禮即將舉行，冀望此大獎表揚優秀財經服務企業，在新時代下秉承專業精神和企業文化，為推動本港經濟發展出力。

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