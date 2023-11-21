鄺超靈：加快建立ESG人才庫 是應對ESG發展瓶頸挑戰

最近，香港剛剛經歷了自 1884 年以來最大的暴雨，創下了 1 小時 158.1 毫米的破紀錄降雨量，政府認為這是五百年一遇的極端天氣。這次暴雨造成了許多嚴重破壞和經濟損失，黃大仙港鐵站及商場嚴重水浸等問題。

以上特顯到 E SG 及應對氣候變化的重要性，從國外的經驗來看，應對 ESG 及氣候變化對企業帶來的多方面的好處，包括節能減碳、優化工序、減少耗能和原材料等，大大降低營運成本，增強競爭力，並吸引更多投資者。

環境、社會和治理（ ESG ）在企業業務議程中變得越來越重要。 超過 90% 的企業高管承認其重要性，但只有不到 60% 的企業組織建立了有效的 ESG 策略和框架。 我們非常需要有能力的 ESG 專業人士來幫助企業組織建立具有成本效益和實用的 ESG 策略和框架。

同時港交易所於 2023 年 4 月刊發諮詢檔，就建議優化環境、社會及管治（ ESG ）框架下的氣候資訊披露徵求市場意見，於 2025 年 1 月 1 日實施， 採納 國際可持續發展準則理事會 （ ISSB ）準則作為基礎。

以上各項因素影響下，ESG人才需求料大大增加，人才短缺成ESG發展瓶頸。 人才缺口就愈來愈大，假設本港有如逾2,600間上市公司，即使每間請一至兩位ESG方面人才，故需求很大。許多公司都在提高工資吸引員工。 根據招聘機構的數據，一名ESG總經理的月薪可達十多萬 港元或以上，當然企業ESG總經理責任重大，並需要定期向董事會彙報ESG工作進展情況。

至於人才培訓方面，現時本港大學、專業團體等均有提供 ESG 人才培訓課程，政府亦提供資助，已預留二億元以推出為期三年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，向接受可持續金融培訓及獲取相關資歷的人士提供資助。 該 計劃開放予身為從業員及有志從事綠色和可持續金融相關工作的香港居民申請。申請人在完成合資格培訓或資歷後，可申領最多相當於該培訓費用的 80% 的資助，以一萬元為上限。此類學術課程有助於培育新一代專才，讓他們裝備必要技能和專業知識，以適應 ESG 領域的蓬勃發展並解決其相關問題。

環境社會企業管治及標準學會(IESGB)及香港管理專業協會(HKMA) 今年12月起聯合舉辦高級證書課程，介紹在企業內如何成功建立有效ESG策略及框架，本課程為學員提供實踐經驗，將ESG理論（基於氣候相關財務資訊披露工作組（TCFD）的四個核心要素）應用於其業務環境，以滿足不同的ESG要求。 此外，ISSB於2023年6月敲定了關於一般可持續性披露要求（IFRS S1）和氣候相關披露（IFRS S2）的兩份首份準則。作為回應，這門新課程旨在讓學員為應對這些增強的披露要求做好準備。

培訓課程大綱包括:

1. ESG框架簡介、挑戰與機遇、商業案例與價值創造

2. ESG最新發展 - ISSB、TCFD、自然相關財務資訊披露工作組（TNFD）、全球報告倡議組織（GRI）

3. ESG管治 - 香港上市規則關於管治及TCFD、ISO 37000關於企業管治的規定; ESG策略

4. 不同的ESG評級方法; ESG利益相關者的參與和溝通

5. 氣候風險管理概論

6. 風險管理與情景分析

7. ESG指標和目標

8. 社會方面 - 職業健康與安全、勞工實踐和企業社會責任

9. 供應鏈管理與綠色採購的可持續性

10. 碳中和的科學碳目標

11. 案例研究和小組報告

成功完成課程後，學員將獲得由IESGB頒發「認可專業ESG策略師CESGP®的專業地位。 IESGB是一家非營利機構，於2020年2月成立，致力於提升各行業利益相關者對環境、社會和管治（ESG）的意識和知識，提供ESG培訓、組織活動，並擔任顧問角色，以在香港維護ESG標準。他們相信ESG是組織文化、可持續性和創新的重要方面，目標是領導和加強香港和亞洲的ESG發展。

ESG之行業感到興趣，可參考IESGB的網頁。

環境社會企業管治及標準學會一環保委員會主席鄺超靈