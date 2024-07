健康經濟學從經濟陰媒論說起

Presented by:WAW Creation

「第一部︰作者提出「經濟陰謀論」,指出其定義及流行原因。從古至今,人類為生存需要收集資訊,但傾向簡化複雜的事情,加上互聯網推波助瀾,令陰謀論有價有市。

第二部︰作者指出「經濟陰謀論」的特徵。由百多年來針對猶太人,到近年流傳港元或外滙儲備崩潰的陰謀論,其套路都是有幕後黑手「獨力」操控複雜市場、製造正邪對立。

第三部︰作者引入幾個經濟學知識,「識破」經濟陰謀論,例如以博弈論解釋實行陰謀成本巨大,難以成真。助讀者毋須戴上代表陰謀論的錫紙帽,拆解資訊謬誤,作明智決策。」

後真相較客觀事實更能影響輿論

這是一個非常有趣而且重要的題目。替欄友新書寫序本來就是朋友之義,在陰謀論當道的年代更是義不容辭。後真相(post-truth),被《牛津英語詞典》選為2016年的年度詞彙,並定義為「訴諸情感及個人信念,較陳述客觀事實更能影響輿論的情況」(circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief)

另一方面,世界衞生組織在新冠疫情期間亦意識到網上資訊良莠不齊的問題:An infodemic is too much information including false or misleading information in digital and physical environments during a disease outbreak. It causes confusion and risk-taking behaviours that can harm health. It also leads to mistrust in health authorities and undermines the public health response.

準確與不準確資訊同步廣泛傳播

資訊疫情,亦即所謂的訊息流行病,指的就是關於某種事物(如疾病)的準確資訊與不準確資訊一同被現代網絡迅速和廣泛地傳播。是的,疫情期間有關新冠病毒準確資訊與不準確資訊同時被現代網絡迅速和廣泛地傳播。問題是,疫情前後,健康陰謀論的流行程度其實不比經濟陰謀論低。

我的看法是,財富累積提升了生命的價值,人口老化增加了抗老的需求。當財富累積遇上人口老化,長壽甚至逆齡的市場需求是史無前例的。然而,因為種種技術和監管理由,長壽逆齡的市場需求一直得不到傳統醫療供應的滿足,健康陰謀論的流行,正是源於飲食、心情、睡眠、運動四大健康支柱填補了傳統醫療的供應不足。但又正正因為「食玩瞓郁」四大的供應規管相比「醫」寛鬆得多,良莠不齊的健康KOL在這訊息流行病年代應運而生,當中包括以健康陰謀論吸引信眾的醫生或博士。

「讀」是第五大健康新支柱

有見及此,年多前我亦開始籌備新書《21世紀價值健康投資策略》。不是合謀識破陰謀論,識破健康陰謀論之外,更重要的其實是推廣「讀」這第五大健康新支柱。長命多是讀書人,在健訊息流行病當道的21世紀,只會比以往更明顯。替欄友新書寫序,曾國平亦禮上往來,為我的新書寫了篇《真假難分的年代,經濟學教你識破健康資訊陷阱》:

「病從口入,誤信時事KOL的『獨到分析』,只要純粹聽聽過癮,沒有作出相應的行動(例如改變投資組合),禍害不大,但誤信健康KOL的「真知灼見」,身體力行食這個不飲那個,卻可以有長遠的身心壞影響。在互聯網的世界,數量眾多、俯拾皆是的學術研究,就莫名其妙地成了幫兇,為健康KOL爭取更多更忠實的信徒。

吾友徐家健,愛向難度挑戰,總是站在吃力但未必討好的位置。過去幾年,他就自找麻煩,致力利用其經濟學知識,去判斷醫學研究和建議的可信度,有意無意地跟一眾勢力龐大的健康KOL唱反調。」

經濟學讓讀書賺更高投資回報

還有更多更多的,本星期六曾國平和我會在書展跟大家分享。我們將討論的有以下幾點:(1)愈來愈複雜的經濟金融世界或老化科學:貨幣制度、國際金融、投資產品、生物老化、抗衰老藥、再生醫療,已遠超一般人的理解能力;(2)陰謀論的特點是簡單:原因直達結果,難被否定,意志決定一切,權力為所欲為;(3)反駁陰謀論的徒勞無功:情感消費的快感,眾人皆醉我獨醒的自傲,對抗邪惡勢力的正義感。

飲食營養,一直是健康KOL必爭之地。作為「食玩瞓郁」四大康新支柱之首,低脂飲食、素食主義、食物金字塔等等,背後陰謀論多不勝數。以經濟學識破種種陰謀論,我比曾國平樂觀。以觀察性研究去探求真相,從來是經濟學的比較優勢。讀書延年益壽,讀經濟學的效果可能更佳!擅長處理實驗室外殘缺不全的統計數據、毋忘影響健康行為的取捨都受需求定律約束、習慣參與性命攸關是非爭議的辯論,憑這三項比較優勢,經濟學讓讀書人透過價值分析為自己賺取更高的個人投資回報。

徐家健

Orientis首席經濟師

