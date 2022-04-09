Tesla得州超級工廠投產 全球年產可倍增至200萬輛

受聯儲局準備迅速縮表及大幅加息所影響，美匯指數昨升穿100，是近兩年來首次。美國10年期國債孳息率升穿2.7厘，創3年新高。以科技股為主的納指午夜前跌0.5%，Tesla亦跌2%。

美汽車市佔目標20% 需多賣10倍

《福布斯》指出，當產能全面提升，得州超級工廠，連同柏林及上海的超級工廠，以及加州弗里蒙特（Fremont）廠房的年產量，可望在未來幾年合共增至200萬輛，是去年其93.6萬輛全球交付量的兩倍以上。

目前美國電動車市場有三分之二的電動車由Tesla生產。馬斯克聲言，長遠要搶佔整體汽車市場的20%。根據Statista及GoodCarBadCar的調查數據，美國市場去年賣出1490萬輛輕型汽車（light vehicles），而Tesla去年在美國賣出30萬輛電動車，在美國的市佔率為2%左右，意味其在美國的銷量要增加10倍以上。

預告Cybertruck明年投產

馬斯克稱，得州超級工廠也是全球最大的電池廠之一，它已開始製造自家的新型4680車用電池。他又透露，電動貨車Cybertruck將於明年投產。他說：「我急不及待想生下這孩子，Cybertruck將是一項壯舉。」此外，電動貨車拖頭Semi、新一代Roadster跑車，以及以變形金剛博派領袖Optimus Prime（柯博文）命名的機械人Optimus也將在明年投產。

他又預告，將生產一款「看起來很有未來感」的機械人的士（robotaxi），這將會是大規模的全自動駕駛項目，但他未提供上市時間表。

冀推全自動輔助駕駛測試

馬斯克此前提出的一些全自動駕駛目標已經落空。2019年，他說將於2020年在美國一些市場推出無人駕駛的機械人的士。不過馬斯克最新預告，今年目標之一，是在北美廣泛推出FSD（Full Self Driving，全自動輔助駕駛系統）測試版。

此外，為確保供應鏈順暢，沃爾瑪（美：WMT）將提高長途貨車司機的工資，將新入職司機的起薪，提高至每年最多11萬美元（約86萬港元），遠高於目前平均8.7萬美元（約68萬港元）的年薪起點。根據美國貨車運輸協會的數據，去年美國欠缺逾8名萬貨車司機，短缺的人手是歷來最高。

（綜合報道）

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