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煤氣能源轉型 研零碳排方案 擬引入抽氫系統供車輛產電

【明報專訊】氣候變化加劇，應用氫能成解決方法之一。中華煤氣（0003）近年不斷開拓創新潔淨能源解決方案，如與城巴合作推出氫能巴士，計劃從地下煤氣管道抽取氫氣，以潔淨能源產電。集團常務董事黃維義接受本報訪問時表示：「煤氣公司積極進行能源轉型，計劃逐步淘汰化石燃料使用，同時研究零碳排氫能技術，以達至淨零排放的目標。」

氫氣可望成為代替化石燃料的潔淨能源，據煤氣公司披露，目前煤氣生產的原料為天然氣（61%）、石腦油 （38%）及堆填區沼氣（1%），其生產的氣體能源為人工合成，當中成分約五成是氫氣。雖然天然氣是化石燃料的一種，但它的氣體是化石燃料中最為潔淨，其有害氣體排放較其他為低，而其生產的氫氣會轉化為水分，並不排放二氧化碳，屬最環保的氣體之一。

黃維義表示，煤氣公司正探討從煤氣分離出氫氣的可能性，供氫設施經接駁煤氣管網後提取煤氣內的氫氣，可提供予氫燃料電池產電。他解釋，以煤氣管道輸送氫氣具成本效益，可避免路面運輸氫氣的潛在風險，為巴士及船隻提供安全且高效的氫能，目前正與不同團體洽談合作，相信氫能科技可早日落實使用。公司同時探索透過再生能源電力來電解製造的零碳排氫能「綠氫」等，以減低生產碳排放。

再生能源減排 拓能源管理商機

黃維義表示，除了在中國內地多個城市發展零碳工業園區項目，透過安裝太陽能光伏系統及儲能設施，幫助工商業客戶達致節能減排效果。煤氣亦開拓更多創新能源管理項目，包括利用堆填區沼氣發電，為大埔那打素醫院的電熱聯供系統提供沼氣發電原料，以及利用天然氣研發抽濕鮮風櫃系統，幫助會展、四季酒店及醫院等改善室內空氣質素。

同時，煤氣公司透過能源管理開拓內地商機，黃維義表示，目前內地城鎮化率約60％，煤氣使用率未算普及，未來舊區重建有望增加客戶，還可以透過EaaS（Energy as a Service）模式為客戶進行能源管理，並借鏡香港的營運模式，將內地業務延伸至銷售爐具、廚櫃及相關保險等。

借鏡港模式延伸內地業務

他舉例，現在有煤氣爐具使用可以幫助廚房降溫，將熱力再循環用作煲水用途等。「內地廚房仍以燒煤為主，改用天然氣不但可以減碳、幫助室內降溫，亦可明火煮食。」另外，煤氣在內地爐具市佔率僅約15％，由於國內爐具的品牌眾多，難以確保使用安全性，煤氣將提供完善售後服務以提高競爭力。

管理層薪酬與ESG表現掛鈎

煤氣公司去年發布《氣候相關及自然相關指導文件》，對其大埔煤氣廠房進行實體風險評估，披露業務對環境生態及生物多樣性構成的影響。黃維義表示：「早前香港遭遇多個極端天氣事件，提醒人類氣候變化正加劇，煤氣將繼續投放資源協助中、港兩地達到減碳目標。」

除了關注環境議題外，黃維義透露，集團近年在社會及管治方面下了不少苦功，令煤氣的ESG國際評級和分數節節上升。煤氣旗下港華智慧能源去年委任陸恭蕙博士為獨立非執行董事，令董事會邁向多元化。管理層更把薪酬與公司ESG表現掛鈎，並舉辦一系列與少數族裔及弱勢社群有關共融體驗活動，增加員工的環境及社會意識。

[ESG 環保‧社會‧管治]