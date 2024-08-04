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薛偉傑：理大技術兒童近視控制鏡片 全球累積賣出逾2500萬片

【明報專訊】理工大學眼科視光學院與蔡司視光護理（Zeiss）宣布，雙方已建立合作關係；蔡司獲前者授權，採用它的專利同心多環近視管理技術（DISC），來推出蔡司MyoCare兒童近視控制鏡片。最引人注目的是，理大眼科視光學院表示，由2018年起，透過與不同企業合作，採用其技術的兒童近視控制眼鏡片，已在全球累積賣出逾2500萬片，包括隱形眼鏡片和有框眼鏡片。

理大眼科視光學院的技術應用了光學離焦理論，在一片眼鏡片上設計了很多個同一圓心的圓圈，將這些圓圈分成兩個度數，分別稱為「正焦區」（正常度數）和「離焦區」（較低度數）。進入正焦區的光線會聚焦於視網膜上，讓佩戴者看到清晰影像；進入離焦區的光線會聚焦於視網膜的前方，離焦區可以給予眼球刺激信號，讓它們知道，不要生長得太長。這樣可以抑制眼球的長度，減慢近視加深速度，對兒童尤其有效。

蔡司兩年前開始合作 MyoCare鏡片亞洲多地有售

蔡司表示，2022年開始採用理大技術來推出MyoCare兒童近視控制眼鏡片。數據顯示，這種鏡片能夠減慢兒童的近視加深速度48%至63%，超過95%兒童可在3日內適應。現時，MyoCare鏡片在香港、中國內地、新加坡、馬來西亞、日本、韓國有售，每對售價約1500至3000多港元。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]