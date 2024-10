Mox料今年開始脫離撥備較高周期

下半年推動貸款增長

Barbaros續指出,Mox先前減值撥備較高,將為今年業績帶來負面影響,同時將令該行縮減某部分的貸款。但隨着Mox的信貸審批標準(underwriting criteria)經過現有的內部數據應用及改善,Mox現時新做貸款的質素頗為健康,稱「Every month the trend on all lines are better」(每月新批出的貸款質素均見好轉),相信今年起會逐漸走出減值撥備較高的周期,另亦會於今年下半年推動Mox貸款增長。

Mox於2022年5月推出Mox Credit,讓用戶可使用其特定信用限額,以免手續費形式,透過「轉數快」(FPS)作即時轉帳的服務,並提供長達56日免息還款期,令用戶可加以利用此方式免息借取短期資金。惟有部分用户於網上討論區表示,近日未能繼續使用該優惠服務。

被問到該Mox Credit套現功能優惠的用戶審批準則時,Mox產品總監鮑志毅(Jayant Bhatia)表示,Mox Credit中的FPS轉帳功能為主要功能之一,客戶於過去能在Mox Credit使用中展現活躍(active)的紀錄,以及信用歷史保持良好的,將可繼續使用Mox Credit套現功能的優惠。

Barbaros稱,Mox仍然處於大投資周期之中,他表示今年現有股東已完成新一批注資,當Mox需要新資金成長時,現有股東將會繼續投資以支持Mox,並不需要新股東注資。據資料文件顯示,Mox於本月完成發行價值2.35億元的額外一級資本(AT1s)。