Mox料今年開始脫離撥備較高周期

下半年推動貸款增長

Barbaros續指出，Mox先前減值撥備較高，將為今年業績帶來負面影響，同時將令該行縮減某部分的貸款。但隨着Mox的信貸審批標準（underwriting criteria）經過現有的內部數據應用及改善，Mox現時新做貸款的質素頗為健康，稱「Every month the trend on all lines are better」（每月新批出的貸款質素均見好轉），相信今年起會逐漸走出減值撥備較高的周期，另亦會於今年下半年推動Mox貸款增長。

Mox於2022年5月推出Mox Credit，讓用戶可使用其特定信用限額，以免手續費形式，透過「轉數快」（FPS）作即時轉帳的服務，並提供長達56日免息還款期，令用戶可加以利用此方式免息借取短期資金。惟有部分用户於網上討論區表示，近日未能繼續使用該優惠服務。

被問到該Mox Credit套現功能優惠的用戶審批準則時，Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）表示，Mox Credit中的FPS轉帳功能為主要功能之一，客戶於過去能在Mox Credit使用中展現活躍（active）的紀錄，以及信用歷史保持良好的，將可繼續使用Mox Credit套現功能的優惠。

Barbaros稱，Mox仍然處於大投資周期之中，他表示今年現有股東已完成新一批注資，當Mox需要新資金成長時，現有股東將會繼續投資以支持Mox，並不需要新股東注資。據資料文件顯示，Mox於本月完成發行價值2.35億元的額外一級資本（AT1s）。