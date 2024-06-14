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利嘉閣料今年樓價最多挫一成

【明報專訊】即將踏入下半年，地產業界對下半年樓市後市不甚看好。利嘉閣總裁廖偉強表示，長遠雖然看好本港樓市可在內地經濟復蘇刺激下，轉趨平穩向好，但上半年的2%至3%樓價升幅已被蒸發，並料倒跌3%至4%，下半年樓價或再跌5%，即全年樓價跌幅達8%至10%。

他指出，下半年樓市將受新供應、經濟及息口走勢等因素所拖累，不但未見利好樓市的剌激因素，甚或有惡化情况，導致樓市將「量價齊跌」。

新供應方面，發展商面對庫存壓力，新盤貨尾於今年初滾存至近2.1萬伙，儘管發展商近月積極推盤，惟未能短時間內沽清存貨，發展商減價出貨，亦拖低二手市場價格，令樓價受壓。

發展商減價出貨 二手受壓

另一方面，經濟未見明顯復蘇勢頭，不少商家及富有階層，需要出售部分原本用作投資或自用的住宅物業來周轉，同時因應高息環境，在償還銀行貸款時，他們亦要透過賣樓套現，來解決資金問題，亦令二手豪宅樓價近期有調整壓力。

廖估計，下半年新盤承接力或不及上半年，一手私宅買賣登記量於下半年料回落兩成，下試7300宗水平，即全年合計一手登記量料約1.64萬宗，但仍較2023年的1.02萬宗，上升約6200宗或61%。

看好私宅租金今年升6%

二手方面，預期高息壓力及新盤低價搶客影響，交投將會萎縮，料下半年二手私宅交投有約1.38萬宗，較上半年約1.73萬宗，跌3500宗或20%；全年累計，二手買賣料錄3.11萬宗，較去年約2.83萬宗增加近10%。

整體而言，下半年整體一手、二手私宅登記量料挫兩成，約有2.11萬宗；全年總計料錄約4.75萬宗，較去年的約3.85萬宗升23%。

至於租金表現，因專才抵港及本地大學吸納更多留學生下，看好下半年租金會上揚，中小型住宅租金全年料至少上升6%；豪宅租金全年料可上升近3.5%。

[香港地產]

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