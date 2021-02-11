恒指高開155點 上試10天線 阿里升2.4% 中石油破頂
文章日期：2021年10月6日 09:26
恒指今早高開155點或0.65%，報24259點，成交金額23億元；國指今早高開50點或0.6%，報8565點。恒生科技指數開市報5998點，升0.73%。
藍籌38隻升，6隻下跌，16隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.44%，報138.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻41點；信義光能（0968）跌1.34%，報14.7元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。
恒生科技指數成份股17隻升，3隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報500元，升2.71%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報87.85元，跌1.51%。
恒指上試10天線(24327.27點)，科指亦逼近10天線(6124.74點)。
特首施政報告，近期傳聞包括發展新界北、白石角建新東鐵站等。本地地產股向上，新世界發展（0017）開市報33.3元，升0.91%；新鴻基地產（0016）開市報98.45元，升0.46%；長實集團（1113）開市報45.45元，升1%；恒地（0012）開市報30.9元，升1.15%。港鐵（0066）開市報42.1元，無升跌。
越南肺炎疫情改善，永嘉集團（3322）料本月底前全面恢復當地廠房產能。無成交，報0.34元。
騰訊（0700）高層譚樂文過檔數碼通（0315）任副行政總裁。騰訊開市報454元，升0.89%；數碼通無成交，報4.45元。
佳兆業（1638）押佳兆業美好（2168）逾22億元股份，料抵押涉貸款。佳兆業開市報1.96元，無升跌；佳兆業美好開市報21.95元，跌0.45%。
越秀地產（0123）9月合同銷售額60.06億人幣，按年回落14%。開市報7.28元，跌0.14%。
玖龍紙業（2689）建議削減股份溢價。開市報9.32元，跌0.43%。
破頂股表現
破頂股包括，北京控股（0392）創52周高，見31.9元，開市報31.9元，升0.79%；中石油（0857）創52周高，見4元，開市報4元，升0.76%；名仕快相（8483）創52周高，見0.135元，開市報0.135元，升3.05%。
異動股
上升異動股，包括，歌禮製藥（1672）開市報2.7元，升5.88%；兗煤（1171）開市報15.78元，升4.5%；艾伯科技（2708）開市報3.07元，升4.42%；新東方（9901）開市報15.9元，升4.06%；中煤能源（1898）開市報6.67元，升4.06%；復銳醫療（1696）開市報11.5元，升3.98%；中國心連心化肥（1866）開市報6.88元，升3.93%；新高教（2001）開市報3.54元，升3.81%；火幣科技（1611）開市報8.91元，升3.6%。
下跌異動股，包括，啟明醫療（2500）開市報42.4元，跌2.08%；華潤萬象（1209）開市報43.05元，跌2.05%；第一服務（2107）開市報1.5元，跌1.96%；福森藥業（1652）開市報2.85元，跌1.72%；天津港發展（3382）開市報0.64元，跌1.54%；合景悠活（3913）開市報5.8元，跌1.53%；中興通訊（0763）開市報24.65元，跌1.4%。
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