港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日
文章日期：2021年10月8日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，對上一次連升3日是7月28日，當日拆息報0.08839%。港元1個月期HIBOR升0.11點子至0.06344%。
港元現報7.7853元貶值2點子，曾貶值最多10點子，報7.7861元，亦曾升值最多8點子，報7.7843元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.08點子至0.03665%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04063%；2星期HIBOR升0.23點子至0.04607%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.13679%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.2225%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.325%。
美元指數現報94.218升值0.001點。
美元1個月期LIBOR報0.08713%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0237%，連續2日擴闊，利差是2021年10月04日後最高，當日差距為-0.0138%
對上一次連續2日擴闊，是2021年9月27日，當日利差報-0.0226%。
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