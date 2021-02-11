港元現報7.7853元貶值2點子，曾貶值最多10點子，報7.7861元，亦曾升值最多8點子，報7.7843元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.08點子至0.03665%；1星期HIBOR升0.07點子至0.04063%；2星期HIBOR升0.23點子至0.04607%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.13679%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.2225%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.325%。

美元指數現報94.218升值0.001點。

美元1個月期LIBOR報0.08713%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0237%，連續2日擴闊，利差是2021年10月04日後最高，當日差距為-0.0138%

對上一次連續2日擴闊，是2021年9月27日，當日利差報-0.0226%。

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