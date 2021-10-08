市監局指，經查，2018年以來，美團濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，並通過收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，保障「二選一」行為實施，排除、限制了相關市場競爭，妨礙了市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力和發展活力，損害平台內商家和消費者的合法權益，構成《反壟斷法》第十七條第一款第（四）項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

市監局表示，根據《反壟斷法》第四十七條、第四十九條規定，綜合考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，2021年10月8日，市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元人民幣(下同)，並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。

同時，該局向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台佣金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續三年向市場監管總局提交自查合規報告，確保整改到位，實現規範創新健康持續發展。

美團對此回應指，已收到市監局作出的行政處罰決定。集團對此誠懇接受，堅決落實，按照《行政處罰決定書》和《行政指導書》全面深入自查整改，杜絕「二選一」。美團將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局，努力為國家經濟高質量發展多做貢獻。

美團今天收報256元，升2.07%。

其他報道

報告：內地手游業9月收入創新高 《原神》吸金力最勁

傳阿里「淘特」正與商家協議 料月內接入微信支付

【有片：投資王道】王弼 : 國企指數處去年低位 可買入值博

晶片短缺加劇 瑞銀下調全年全球汽車產量預測至7680萬輛

恒大旗下稱退出舊改項目言論失實 但稱願讓出權益

阿里、百度入股內地晶片設計公司

巴克萊：中國部分行業明年可能仍會限電 今年經濟增長率或降至6%

Visa：58%受訪港人為獎賞開虛銀戶口 八成人傾向用傳統銀行

文旅部：進一步加強網絡遊戲市場執法監管