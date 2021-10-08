太古地產收報20.75元，無升跌；太古（0019）收報49元，升0.72%。

荔灣區位於廣州市西部，來包括聚龍灣在內的白鵝潭地區，將定位為廣州西翼CBD，太地稱今次合作為積極響應城市發展願景，助力城市面貌更新升級。

太古地產行政總裁彭國邦表示，「我們很高興在繼廣州太古滙取得成功後，有機會在兼具濃厚嶺南文化及蓬勃商業發展潛力的荔灣區發展我們在廣州的第二個重要項目。這次簽署合作意向體現了太古地產積極參與粵港澳大灣區建設，深耕廣州的長期願景。我們非常高興有機會與珠江實業攜手，探索共築一座融合嶺南文化、現代藝術及國際潮流於一體的國際級商業地標，為打造『廣州西客廳』作出貢獻」。

珠江實業董事長高東旺表示，「作為清代以來十三行『一口通商』起源地，聚龍灣片區也是新時代粵港澳大灣區廣佛城市圈的核心區域，具有傳統商貿歷史和天然商業基因。站在新的歷史起點上，珠江實業高規格引入產業、高標準招商選商，著力喚醒片區文化記憶、煥發商業風采、煥活資源稟賦。此次合作將充分發揮珠江實業廣州市屬國企中唯一城市運營全產業鏈企業優勢，和太古地產一流零售商業項目運作經驗，攜手打造粵港澳大灣區文化商業新地標和世界級濱水魅力藝術區」。

珠江實業成立於1979年6月，從總承包建造中國第一家中外合作的五星級賓館——白天鵝賓館起步，在中國首創工程總承包先河，先後總承包建造中國大酒店、花園酒店、天河體育中心等廣州市標誌性建築。公司總資產超過1000億元，直接持有37家公司股權，旗下共有20家高新技術企業、2個國家級實驗室、2家上市公司珠江股份（證券代碼600684）、蘇交科（證券代碼300284），多家企業排名國內行業前50。經過40多年的發展，珠江實業已成為廣州市屬全資國有大型智慧城市運營綜合服務集團、廣州市最大國有住房租賃平臺、廣州市屬國企中唯一城市運營全產業鏈企業。

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