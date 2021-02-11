科指曾升最多3.75%，曾升穿50天線(6438.2點)，高見6439.81點，是9月23日6440.99點後最高，同樣暫時連升第3日，累計升568.41點，對上一次連升3日是9月1日。

國指曾升最多2.88%，高見9028.3點，是9月15日9082.27點後最高。同樣暫時連升第3日，累計升613.14點，對上一次連升3日是8月31日。

藍籌31隻升，24隻下跌，5隻無升跌。阿里巴巴（9988）升9.39%，收報170.1元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升9.22%，收報279.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻196點；潤地（1109）跌2.83%，收報30.85元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.22%，收報88.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

恒生科技指數成份股24隻升，5隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報170.1元，升9.39%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.52元，跌14.64%。

北水南下合計淨流入14.45億元，較上日減少39.68%，連續第5日流入，累計流入175.11億元，對上一次連續5日淨流入是2021年9月10日。南水北上合計淨流入13.17億元人民幣，終止連續1日流出。

聯想撤回科創板上市申請，曾挫17%見近3年最大跌幅。收報7.52元，跌14.64%。

註冊資本增加至350億人幣，螞蟻集團：為後續發展預留更大空間。另，阿里（9988）「淘特」試行微信掃碼付，雙11前完全開放。阿里巴巴收報170.1元，升9.39%。

美團（3690）罰款少過預期，曾升8%連升第3日。收報279.6元，升9.22%。

據報特首明日約見地建會，討論施政報告地產措施。本地地產股向下，新世界發展（0017）收報33.55元，跌1.76%；新鴻基地產（0016）收報100.3元，跌1.38%；長實集團（1113）收報45元，跌1.21%；恒地（0012）收報31.8元，跌1.55%；信和置業（0083）收報10.7元，跌0.74%。

人民日報：遊戲防沈迷系統仍存漏洞，值得引起重視。騰訊（0700）收報496.4元，升3.03%；網易（9999）收報152.9元，升5.45%。

吉電︰終止向中國電力（2380）收購清潔能源資產。收報3.64元，跌1.62%。

萬科（2202）9月合約銷售額跌33.8%。收報21.4元，升1.18%。

國務院准市場交易電價最多加兩成，須確保居民電價穩定。煤炭股上升，神華（1088）收報18.16元，升4.01%；兗煤（1171）收報14.34元，升5.29%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.25元，收報21元，升13.51%；中煤能源（1898）收報6.03元，升2.9%；伊泰（3948）收報7元，升5.58%。

電力股則個別發展，中國電力（2380）收報3.64元，跌1.62%；華潤電力（0836）收報18.92元，跌2.47%；華能國電（0902）收報3.93元，升5.65%；大唐發電（0991）收報1.44元，升1.41%；華電國際（1071）收報3.07元，升1.66%。

紫金礦業（2899）擬斥60億收購加拿大鋰鹽商。收報10.38元，升7.79%。

香港科技探索（1137）：9月GMV升13.6%至5.43億，受憧憬消費券拖累。收報11.14元，升0.54%。

6高管提前贖回理財產品，恒大（3333）：已回款並問責懲處。恒大停牌，仍交易的恒大汽車（0708）收報3.59元，升4.36%；恒騰（0136）收報2.7元，升3.05%。

融創中國（1918）與華住（1179）合資成立酒店管理公司。融創收報15元，升0.67%；華住集團收報38.05元，升2.28%。

韓星勝利曾入股，陸慶（8052）旗下澳門知名夜場嬌比無法繼續經營。收報0.046元，跌2.13%。

中遠海控（1919）第三季賺304億元人幣，首三季純利升16.5倍。收報11.22元，跌1.92%。

國泰君安（2611）斥資逾18億人幣增購華安基金15%股權。收報11.24元，跌0.18%。

東方海外（0316）第三季總收益增逾1.25倍，總載貨量跌7.2%。收報126.1元，升3.53%。

香港興業（0480）13億元售日本三項物業。收報3.08元，無升跌。

太古地產（1972）伙廣州市屬國企，發展大灣區第二個全新商業項目。收報20.35元，跌1.93%。

花樣年（1777）9月銷售額達36億人幣。收報0.56元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.8元，收報2.62元，跌2.24%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，無升跌；招商局港口（0144）創52周高，見14.1元，收報13.34元，跌1.62%；中石油（0857）創52周高，見4.2元，收報4.13元，升1.72%；堡獅龍（0592）創52周高，見1.35元，收報1.27元，升4.96%；兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.25元，收報21元，升13.51%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.37元，跌0.3%。

破底股方面

破底股包括，雲頂新耀（1952）創上市新低，見44元，收報44.65元，跌2.83%；順豐房託（2191）創上市新低，見3.73元，收報3.75元，跌1.83%；中國燃氣（0384）見52周低20.35元，收報20.7元，跌1.19%；英皇文化產業（0491）見52周低0.062元，收報0.063元，升1.61%。

異動股

上升異動股，包括，兗煤澳洲（3668）創52周高，見21.25元，收報21元，升13.51%；東勝旅遊（0265）收報0.063元，升12.5%；心動公司（2400）收報47.05元，升9.8%；福萊特玻璃（6865）收報36.8元，升9.36%；美團（3690）收報279.6元，升9.22%。

下跌異動股，包括，東岳（0189）收報14.96元，跌11.37%；華融金控（0993）收報0.17元，跌9.57%；理文化工（0746）收報7.51元，跌8.08%；海亮國際（2336）收報0.167元，跌7.22%；冠均國際（1629）收報0.67元，跌6.94%；中國水務（0855）收報8.59元，跌6.63%；譽宴（1483）收報1.36元，跌6.21%；康特隆（1912）收報0.202元，跌6.05%；世茂集團（0813）收報13.04元，跌5.64%。

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