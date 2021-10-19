集團指，2021年9月份的收入乘客千米數按年上升158.7%，但與2019年9月相比仍減少92.1%。乘客運載率上升20.9個百分點至45.8%，以可用座位千米數計算的運力雖增加40.4%，惟仍較2019年9月下跌87.4%。

貨運方面，集團2021年9月份運載近13.1萬公噸貨物及郵件，較2020年9月按年增加19.7%，但與2019年9月相比減少24.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年上升22.3%，但與2019年9月相比減少14.3%。運載率上升3.8個百分點至79.7%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則按年增加16.4%，但與2019年9月相比減少29.6%。

在2021年首九個月，載貨量較去年同期下跌5.5%，運力下跌17.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌7.3%。

國泰預期，客運方面，前往倫敦的留學生需求持續至10月上旬，會繼續注視多個市場，尤其是美國放寬旅客入境檢疫限制的安排，並評估為客運需求帶來的機遇。集團又預計貨運需求持續暢旺。

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