中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行就南北向通各提供逾100隻產品，其中南向通方面，與十多家基金公司合作，提供多種中低風險非複雜產品，包括香港註冊成立的基金、債券、超過十種不同貨幣存款，北向通方面亦與十多家基金公司合作，提供「R1-R3」風險的產品，包括公開募集證券投資基金，且與內地理財公司合作，提供1-3類風險的非保本淨值化理財產品。

周指，北向通客人對固定收入有興趣，透過今次理財通，他們可投入國債市場。南向通客人則對股債混合型基金較感興趣，且對ESG、醫療健康、聯動例如大灣區等主題有興趣，該行貨架已備有這些主題產品。

被問到港人在該行開理財通戶口條件，中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，若本身是現有客戶，可到分行經見證開戶開立內地II類戶口，作為理財通指定戶口，惟個人投資額度僅限於20萬元。若是全新客戶，暫仍需北上開立理財通投資戶口。陳又指，南北向通各有數以百計客戶預約開辦理財通。

該行首位成功開通北向通服務的客戶劉先生持有中國銀行深圳市分行的I類賬戶，亦已開通手機銀行，早上在中銀大廈分行順利完成相關開通手續。

南向通方面，今早首位成功開通南向通服務的客戶是中國銀行深圳市前海分行的客戶。據與客戶溝通，南向通的客戶一般希望透過跨境理財通投資於香港市場的理財產品，分散投資，做好幣種、資產類別、不同地域及行業領域的資產配置。

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