中海外今年首三季的經營溢利為394億元，較2020年首三季的388.2億元，按年升1.5%﹔今年首三季的收入為1,511.2 億元，較2020年首三季的1,183億元，按年升27.7%。

至於集團今年截至九月底的銀行結餘及現金為1,161.1億元，按年升20.43%﹔淨借貸比率為35.6%，按年跌4.37個百分點。

首三季集團實現合約銷售額為2753億元，按年升7%﹔集團第三季於內地14 個城市新增 28 幅土地，總地價為543.6 億元。

集團於第三季回顧中特別提到，香港住宅市場表現穩定，土地巿場交投良好，對香港樓市保持充分信心，並將持續把握機會增加投資。內地方面，中國經濟於第三季度繼續保持恢復態勢，中央堅守「房住不炒」的調控政策，房地產調控政策持續加碼，加速優勝劣汰的行業整合，集團將繼續加快開發節奏，加速銷售與回款，堅持投資紀律等。

中海外今日早市微跌0.23%，收報17.28元。

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