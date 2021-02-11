區塊鏈遊戲公司Animoca Brands集資5億 融資前估值171億
文章日期：2021年10月20日 20:39
區塊鏈遊戲公司Animoca Brands今天公布完成融資6,500萬美元（約5.07億港元），其融資前估值為22億美元（約171.6億港元）。本輪投資者包括自由城風險投資公司（Liberty City Ventures）、Ubisoft Entertainment、紅杉中國、蜻蜓資本等。新資金將用於資助策略投資和收購、產品開發以及獲得流行知識產權的許可權。
Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸稱，公司在2018年時制訂一項策略，認為數碼產權將透過擴大金融包容性徹底地改變行業。在新策略投資者的支持下，Animoca Brands將會繼續在遊戲及其他領域推進區塊鏈的發展。
今年較早時，Animoca Brands透過NFT提供數碼產權的計劃籌集約1.39億美元資金。
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