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區塊鏈遊戲公司Animoca Brands集資5億 融資前估值171億

文章日期：2021年10月20日 20:39

區塊鏈遊戲公司Animoca Brands今天公布完成融資6,500萬美元（約5.07億港元），其融資前估值為22億美元（約171.6億港元）。本輪投資者包括自由城風險投資公司（Liberty City Ventures）、Ubisoft Entertainment、紅杉中國、蜻蜓資本等。新資金將用於資助策略投資和收購、產品開發以及獲得流行知識產權的許可權。