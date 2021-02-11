Animoca Brands聯合創辦人兼執行主席蕭逸稱，公司在2018年時制訂一項策略，認為數碼產權將透過擴大金融包容性徹底地改變行業。在新策略投資者的支持下，Animoca Brands將會繼續在遊戲及其他領域推進區塊鏈的發展。

今年較早時，Animoca Brands透過NFT提供數碼產權的計劃籌集約1.39億美元資金。

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