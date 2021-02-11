首間HKTVmall超級市場位於將軍澳Savannah Place，面積超過4400呎，涵蓋現時O2O門市產品，包括急凍食品、蔬菜水果、糧油雜貨等，產品種類更擴闊至母嬰用品、寵物用品等。HKTVmall超級市場更能提供更多元化的「HKTV極速送」服務，服務範圍覆蓋整個將軍澳區超過15萬住宅用戶，顧客可透過HKTVmall應用程式內的「HKTV極速送」選購各式生活百貨，享受最快於一小時內送貨服務，顧客亦可預購當天派送的訂單，並指定送遞時間。

香港科技探索行政總裁(香港) 周慧晶表示，HKTVmall超級市場是集團第94間門市，是HKTVmall的一個重要里程，亦為新零售模式發展創下新一頁，發揮線上及線下的互補力量。

為慶祝HKTVmall超級市場開幕，HKTVmall推出新張限定優惠，優惠如下：

今日(27日) 新店限定產品聚大行金鳳泰國頂級香米(5公斤) 只售50元，限量300件。 即日起至11月26日，顧客於HKTVmall超級市場即場購物滿200元可享9折優惠。 一連4星期推出「每週限定大特賣」，每星期有不同的指定產品限時減價。 即日起至11月7日，全新「HKTV極速送」客戶可享有買滿150元減100元優惠或買滿100元減50元優惠。

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