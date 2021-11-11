隆國強指出，最近各城市房地產價格走勢分化，8月份70個重點城市中，20個城市價格回落，與過去一同上升趨勢不同，他預期未來3至5年分化會持續，城市人口流入或流出，影響對樓市的支撐能力。樓市發展不會如過去10多年般迅速，希望可見平穩健康發展。政府的調控，是要讓房價過高的地方健康發展，政府會發展多層次住房供給體系，如公租房滿足年青市民的住房需求，同時通過市民滿足消費升值的住房市場。

隆國強又表示，部分意見對「共同富裕」的理解並不準確，共同富裕並非劃一富裕，通過「劫富濟貧」或超出發展階段的「福利主義」，而是以共同創造，鼓勵勤榮創新致富，提高受教育程度、增強發展能力。除創新以外，亦會改善分享發展成果的制度安排，推動機會、過程和結果平等。

對於民企監管，隆國強除了政府要改善政策可預期性，執行中要讓企業有適應時間，企業也要強化政策、行業研究，不應放任現有的問題，令他們在政策調整時無所適從。

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