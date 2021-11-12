恒指今早高開274點或1.09%，報25522點，成交金額57億元；國指今早高開137點或1.53%，報9186點。恒生科技指數開市報6576點，升1.73%。恒指進一步升穿20天線(25446.39點)，科指上試100天線(6750.28點)。