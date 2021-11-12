恒指高開274點 升穿20天線 科指上試100天線 海底撈跌5.4%
文章日期：2021年11月12日 09:25
恒指今早高開274點或1.09%，報25522點，成交金額57億元；國指今早高開137點或1.53%，報9186點。恒生科技指數開市報6576點，升1.73%。恒指進一步升穿20天線(25446.39點)，科指上試100天線(6750.28點)。
藍籌43隻升，5隻下跌，12隻無升跌。龍湖（0960）升5.21%，報40.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升2.62%，報289.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；海底撈（6862）跌5.41%，報21元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報175.9元，升5.71%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報22.65元，跌3.62%。
友邦（1299）第三季新業務價值增長遜預期，除香港後集團NBV超過疫情前水平。開市報82.95元，無升跌。
多間公司公布業績，績前表現如下，新秀麗（1910）開市報16.94元，跌0.82%；譚仔國際（2217）開市報3.56元，無升跌。
鴻承環保科技（2265）上市，定價1.02元。開市報1.04元，升1.96%。
海底撈（6862）折讓7.97%配股，籌23億。開市報21元，跌5.41%。
中芯（0981）上季多賺25%，調高全年收入增長目標至39%。開市報22.65元，跌3.62%。
永旺（0984）租用啟德體育園商舖，將開設AEON STYLE零售店。開市報1.44元，無升跌。
裕元（0551）首三季純利轉虧為盈，賺9959.2萬美元。開市報16.58元，無升跌。
瑞聲（2018）︰上季光學業務需求減弱，料今季恢復正常。開市報34.1元，升1.19%。
非凡中國（8032）首9個月綜合收益按年增1.3倍。開市報1.57元，升1.29%。
德昌電機（0179）控股中期少賺7.5%。開市報17.04元，跌4.8%。
騰訊減持恒騰（0136）套現8604萬，持股仍多於恒大（3333）。開市報1.94元，跌4.9%。
寶勝國際（3813）首3季純利按年升2.3倍。開市報1.3元，無升跌。
富智康（2038）首3季虧損收窄至673.6萬美元。無成交，報1.24元。
華潤置地（1109）首十個月銷售金額增15%。開市報34.8元，升4.5%。
破頂股表現
破頂股包括，合興（0047）創52周高，見0.076元，開市報0.076元，無升跌；創維集團（0751）創52周高，見6.15元，開市報6.15元，升0.65%。
異動股
上升異動股，包括，靈寶黃金（3330）開市報1.11元，升13.27%；喆麗控股（2209）開市報1.44元，升12.5%；東陽光藥（1558）開市報5.7元，升8.78%；澳洲成峰高教（1752）開市報0.172元，升6.17%；網易（9999）開市報175.9元，升5.71%；保利協鑫（3800）開市報2.88元，升5.49%；龍湖（0960）開市報40.4元，升5.21%；京東（9618）開市報329元，升4.98%。
下跌異動股，包括，海底撈（6862）開市報21元，跌5.41%；恒騰（0136）開市報1.94元，跌4.9%；德昌電機（0179）開市報17.04元，跌4.8%；晶苑國際（2232）開市報2.48元，跌4.62%；中芯國際（0981）開市報22.65元，跌3.62%；榮萬家（2146）開市報7.2元，跌2.7%；加達控股（1620）開市報0.142元，跌2.07%。
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