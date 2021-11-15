恒指半日跌20點或0.08%，報25307點，成交金額716億元；國指跌59點或0.65%，報9055點。恒生科技指數收報6600點，升0.53%。

藍籌25隻升，31隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升2.57%，收報107.7元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升2.28%，收報85.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；碧桂園（2007）跌4.81%，收報7.33元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌1.11%，收報160.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低22點。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.18元，升6.44%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8元，跌1.84%。

恒指受制於20天線(25431.52點)，升穿後又重回其下，於50天線(25219.93點)前有支持。科指續受制於100天線(6736.62點)，並於20天線(6458.86點)之上。

北水南下合計淨流出5.46億元，較上日減少73.37%，連續第3日流出，累計流出53.99億元，對上一次連續3日淨流出是10月28日。南水北上合計淨流入28.38億元人民幣，較上日減少21.75%，連續第3日流入，累計流入150.75億元。

內地首10月商品房銷售面積、銷售額、國房景氣指數均創今年新低。內房向下，合景泰富（1813）收報7.12元，跌5.94%；世茂集團（0813）收報10.42元，跌6.46%；龍光地產（3380）收報7.51元，跌5.77%；奧園（3883）收報2.46元，跌7.17%；富力（2777）收報4.18元，跌7.32%。

北交所今開市，易會滿：資本市場改革發展的又一標誌性事件。港交所（0388）收報463.8元，跌0.26%。中資券商亦向下，中金（3908）收報19.46元，跌2.6%；海通證券（6837）收報6.85元，跌1.86%；中信証券（6030）收報19.22元，跌2.04%；華泰證券（6886）收報11.54元，跌1.2%；中國銀河（6881）收報4.44元，跌1.55%；光大證券（6178）收報6.04元，跌0.49%；招商證券（6099）收報11.96元，跌1.48%；廣發証券（1776）收報13.08元，跌0.61%；國泰君安（2611）收報10.74元，跌1.1%。

多間公司公布業績，卓珈控股（1827）收報1.87元，升5.06%；偉易達（0303）收報63.6元，跌0.93%。

新東方（9901）：不再提供K-9學科類培訓服務，將產生重大不利影響。收報16.88元，跌0.47%。

融創中國（1918）折讓逾一成配股兼減持融創服務（1516），套現逾73億元。融創中國收報15.46元，跌9.27%。融創服務收報14.3元，跌13.65%。

中國奧園（3883）蝕讓西半山物業，套現9億元。收報2.46元，跌7.17%。

越秀交通基建（1052）獲批分拆REIT上市。收報4.82元，升0.63%。

中海油（0883）獲受理A股發行申請材料。收報8.13元，跌0.25%。

花樣年（1777）據報提議延期一年付債息、刪除違約責任部分約定。收報0.32元，跌4.48%。

譚仔（2217）上半年經調整溢利升至1.47億，不派中期息。創上市新高，見3.81元，收報3.58元，升0.56%。

卜蜂國際（0043）首9個月盈轉虧，蝕近1.3億。收報1.1元，無升跌。

金山工業（0040）中期純利較去年增14.6%，派息7.23港仙。收報0.62元，無升跌。

中國心連心（1866）化肥首9個月多賺逾2倍，達13億人幣。收報5.25元，跌1.13%。

中國據報擬慢慢拆解恒大（3333），料需時數年，恒大或可存活但會遭「瘦身」。收報2.7元，跌2.88%。

REDD：禹洲（1628）獲橡樹資本40億人幣貸款。收報0.82元，跌3.53%。

津上機床（1651）：料全年業績再創新高，下半年派息維持高水平。收報10.96元，跌0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，微創醫療機器人（2252）創上市新高，見66元，收報65.9元，升6.81%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升10.56%；譚仔國際（2217）創上市新高，見3.81元，收報3.58元，升0.56%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.9元，收報2.71元，跌2.52%；高偉電子（1415）創52周高，見7.66元，收報7.61元，升1.47%；新秀麗（1910）創52周高，見19.38元，收報18.76元，升8.69%；達力環保（1790）創52周高，見0.63元，收報0.63元，升1.61%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，無升跌；文化傳信（0343）創52周高，見0.88元，收報0.83元，升1.22%。

破底股方面

破底股包括，遠洋服務（6677）創上市新低，見3.57元，收報3.58元，跌4.53%；信陽毛尖（0362）創上市新低，見0.135元，收報0.138元，跌1.43%；安能物流（9956）創上市新低，見11.8元，收報12.08元，跌6.36%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.8元，收報0.82元，跌9.89%；維他奶（0345）見52周低17.38元，收報17.46元，跌1.8%；匯賢（87001）見52周低1.4元，收報1.4元，跌1.41%；大連港（2880）見52周低0.7元，收報0.72元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低17.14元，收報17.2元，跌2.16%；H&H國際（1112）見52周低15.78元，收報16.86元，升0.72%；遠東宏信（3360）見52周低7元，收報7.01元，跌2.37%。

異動股

上升異動股，包括，加達控股（1620）收報0.234元，升41.82%；騰盛博藥（2137）收報29元，升31.82%；都市麗人（2298）收報0.86元，升19.44%；樂透互娛（8198）收報0.35元，升18.64%；創維集團（0751）收報6.12元，升13.97%；復銳醫療（1696）收報13.92元，升12.08%；比高（8220）收報0.05元，升11.11%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.58元，收報1.57元，升10.56%；雲智匯科技（1037）收報0.45元，升9.76%；四環醫藥（0460）收報1.61元，升9.52%；新秀麗（1910）創52周高，見19.38元，收報18.76元，升8.69%。

下跌異動股，包括，融創服務（1516）收報14.3元，跌13.65%；佳民（8519）收報0.105元，跌12.5%；鴻承環保科技（2265）創上市新低，見0.8元，收報0.82元，跌9.89%；融創（1918）收報15.46元，跌9.27%；聯康生物（0690）收報0.097元，跌7.62%；富力（2777）收報4.18元，跌7.32%；奧園（3883）收報2.46元，跌7.17%；浪潮國際（0596）收報3.7元，跌6.57%；中國電力（2380）收報3.58元，跌6.53%；世茂集團（0813）收報10.42元，跌6.46%。

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