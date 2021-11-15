Sipahimalani表示，「我們可能會等到該領域的監管行動有一點明朗後再部署更多資金」。他又指，預計在未來數月會有較清晰的監管，並會塑造出行業的贏家和輸家。

淡馬鍚早年投資過阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、螞蟻金服及滴滴，近年均遭到北京監管。

Sipahimalani以滴滴為例，指投資者目前並不清楚公司要符合哪些規則，因此，投資者很難知道公司可以或不可以做甚麼，以及會對公司產生什麼影響，這些因而成為投資者投資的困難之處。

對於內地對壟斷的定義，以及北京將對涉及壟斷的公司的限制，淡馬錫亦很希望可以明確理解。

Sipahimalani相信，內地的科企龍頭平台難以消失，它們提供數百萬的職位，他個人不相信會有人想它們離開，但認為它們的運作框架、監管的規刖會改變。由於這些不明朗因素影響，投資者很難對其進行估值，如目前是高估或低估，因此，不明朗因素對估價有影響，他情願耐心等候。

其他報道

多相|csl聯MIRROR12子推298元、398元5G 月費計劃

【有片：埋身擊】上證、新加坡A50需上破阻力 始能進一步向上

航企金輝旗下上季綜合溢利達1.5億 按年急升21倍

【有片：選股王】敏華提升產能並嚴控成本 短線回調後有望再升

華為擬將智能電話設計授權第三方 以避開美國制裁

中國食品增持中糧可口可樂河北、內蒙古股權 涉資逾1.7億人幣

券商︰融創系股權交易資金夠未來12個月還境外債

恒指半日跌20點 20天線得而復失 北水第3日流出

北交所今開市 滬深三大指數半日向下 創板指跌穿3400點