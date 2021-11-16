蜆殼表示，計劃取消目前的雙重股權結構，名稱中刪除「Royal Dutch（荷蘭皇家）」字樣，將稅務註冊地遷至英國，並將其高層管理人員從海牙遷至倫敦。荷蘭政府立即表示，對此消息「感到不快且意外」。

蜆殼近期與母國荷蘭的關係日漸惡化，荷蘭退休基金ABP上個月在沒有預警的情況下表示，它將從投資組合中剔除蜆殼以及所有化石燃料資產，而海牙法院5月裁定該公司必須較原定計劃更大幅度及更快地減低碳排放量。

蜆殼董事長Andrew Mackenzie於聲明中表示，「簡化將使我們在單一國家的稅收和法律管轄範圍內的股權結構正常化，並使我們更具競爭力」。「蜆殼將更有條件爭取機會，在能源轉型中發揮主導作用」。

蜆殼還表示，它可能不再符合在名稱中使用「Royal（皇家）」的條件（自1907年以來「皇家」一直是名稱的一部分），並預計將更名成為「蜆殼公司」，但須經股東批准。

自2005年Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij和蜆殼運輸貿易公司合併以來，荷蘭皇家蜆殼一直註冊在英國，但在荷蘭繳稅，並採用雙重股權結構。

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