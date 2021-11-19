碧服是次配售是為主要業務相關的未來潛在收併購項目投資，商寫服務、商業管理服務、城市服務與生活服務類等新業務的拓展籌資，再融資及公司營運資金。會議上，集團表示潛在目標包括一些投資組合規模較大（即價值數十億元人民幣）或待上市（即已提交A1申請的）。碧服不太可能以超過10倍市盈率或1.2倍市銷率的估值併購，亦將不再向潛在目標投資少數股權。

未來碧服將會重點關注商業物業管理和商業運營服務領域，除了處於擴張軌道的增值服務和城市服務。

是次配股後，碧服仍有超過100億元人民幣的淨現金，有能力以自有現金資源全額償還於2022年6月到期、規模約50億港元的可換股債券。

管理層又分享，在管理併購風險時有幾個考慮因素，例如定價、現有投資組合規模、未來投資組合規模，以及關聯交易的百分比等。管理層認為市場對其2021年淨利潤的共識是合理的，據彭博數據為42.6億元人民幣。

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