金管局是在《打擊洗錢條例》於2012年4月1日生效後就銀行的制度及管控措施的合規情況進行一系列現場審查後再作出跟進調查，而當時銀行業界對有關條例的了解及掌握較為有限。金管局調查發現在有關期間的管控問題，主要涉及持續監察客戶關係，以及就高風險情況進行嚴格客戶盡職審查方面存在缺失。

該局指，中國信託香港沒採取適當覆核措施，以確保其所取得有關客戶的文件、數據及資料反映現況及仍屬相關，而建行亞洲、工銀亞洲及UBSHK沒有及時就某些客戶進行定期覆核。至於在某些洗錢/恐怖分子資金籌集可能出現高度風險的情況，中國信託香港及工銀亞洲沒有就部分客戶遵守以下規定：（i） 採取合理措施以確立有關客戶或實益擁有人的財富來源，及該業務關係所涉及的資金來源；或 （ii） 採取額外措施以減低所涉及的洗錢/恐怖分子資金籌集的風險。

此外，該4間銀行均沒遵守要求，設立及維持有效措施以履行《打擊洗錢條例》有關持續客戶盡職審查的責任；其中建行亞洲就須作出審查的交易警示採用的甄選準則過於局限，而UBSHK的缺失則包括在抽取到期進行定期覆核的客戶風險狀況方面存在系統錯誤。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，上述4宗個案是在《打擊洗錢條例》生效後發現有關缺失，而當時銀行業界對該條例的了解及掌握較為有限，至今香港銀行業界，包括有關銀行，已顯著加強金融罪行相關法例合規能力，特別是在程序、管控措施及人員配置方面的改進。

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