8間被指獲取美國新興技術用於中國支持軍方應用的量子計算，如反隱身和反潛，及破譯和反破譯加密，支持解放軍現代化等。其中5間被指支持解放軍現代化，包括，杭州中科微電子有限公司；湖南國科微電子股份有限公司；新華三半導體技術有限公司；西安航天華迅科技有限公司；蘇州雲芯微電子科技有限公司。3間被指獲取或試圖獲取新興技術用於軍方應用，包括，合肥微尺度物質科學國家研究中心；科大國盾量子技術股份有限公司 (國盾量子)；上海國盾量子信息技術有限公司。

16個中國和巴基斯坦實體及個人被指為巴基斯坦不安全的核活動或彈道飛彈開發做貢獻，其中，中國實體包括，陝西智恩機電科技股份有限公司（不安全的核活動）；Peaktek Company Ltd. （不安全的核活動）；寶利亞太有限公司（北京東方遠望石油科技有限公司）（不安全的核活動）。

3間嘉兆科技有限公司（已於2019年8月被加入實體清單）的關聯公司被指向伊朗、朝鮮及中國出售美國和其它西方國家的技術，包括嘉兆科技（深圳）有限公司；Corad Technology Pte Ltd.（新加坡）；Corad Technology Japan K.K.（日本）；並在台灣項下加注嘉兆台灣代表處，指其也涉及上述銷售。

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