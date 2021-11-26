恒指低開237點見逾兩周低 美團跌2.2%
文章日期：2021年11月26日 09:25
恒指今早低開237點或0.96%，報24502點，是11月10日後新低，成交金額24億元；國指今早低開89點或1.03%，報8719點。恒生科技指數開市報6292點，跌1.03%。
藍籌1隻升，40隻下跌，19隻無升跌。恒安（1044）升1.28%，報39.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.69點；舜宇（2382）跌2.36%，報231.6元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌2.26%，報268元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。
恒生科技指數成份股0隻升，23隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報21.85元，無升跌；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報231.6元，跌2.36%。
恒指、科指續低於所有主要平均線。
多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報268元，跌2.26%。優品360（2360）無成交，報1.7元。富臨（1443）無成交，報0.245元。
中燃（0384）與Vitol合作，拓中國LNG貿易市場。開市報17.96元，無升跌。
財新：海南省儋州市收緊對恒大（3333）「以房抵債」交易的監管。開市報2.79元，無升跌。
花樣年（1777）附屬公司被申請清盤。開市報0.335元，跌1.47%。
阿里影業（1060）中期虧損收窄67％ 經調整EBITA虧損收窄95％。開市報0.88元，無升跌。
波司登（3998）中期多賺31.4％ 羽絨服業務零售網點淨減149家。開市報5.7元，升1.79%。
英皇娛樂（0296）中期虧損收窄，派中期股息每股0.015元。無成交，報0.94元。
英皇集團（0163）中期扭虧為盈賺2億，對香港物業市場審慎樂觀。開市報1.04元，升2.97%。
信佳國際（0912）中期純利持平，派息6仙。開市報1.8元，跌0.55%。
Dynam（6889）：日本彈珠機業務回復至疫情前七、八成。無成交，報7.31元。
恒生（0011）關穎嫺明年2月榮休 李樺倫接任財管及個人銀行業務主管。無成交，報145.2元。
港交所（0388）：香港有成功制訂規則經驗，SPAC規則不需全跟美股。另，證監會：正與港交所金管局研如何推動人民幣計價證券發行交易。開市報454.8元，無升跌。
迪生創建（0113）中期純利微升至1.35億，維持派息每股8仙。開市報4.4元，無升跌。
寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。無成交，報0.077元。
破頂股表現
破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見16.16元，開市報16.16元，升0.62%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.14元，開市報5.14元，升1.18%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.8元，開市報7.8元，升0.26%；華寶國際（0336）創52周高，見24.55元，開市報24.55元，升3.37%。
異動股
上升異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）開市報1.05元，升14.13%；李氏大藥廠（0950）開市報3.9元，升12.07%；華寶國際（0336）創52周高，見24.55元，開市報24.55元，升3.37%；易居企業（2048）開市報1.93元，升3.21%；新東方在線（1797）開市報8.78元，升3.17%；英皇國際（0163）開市報1.04元，升2.97%；裕承科金（0279）開市報0.248元，升2.9%；大酒店（0045）開市報7.25元，升2.55%；富智康（2038）開市報1.21元，升2.54%；龍光地產（3380）開市報8.49元，升2.54%；山東墨龍（0568）開市報3.73元，升2.47%。
下跌異動股，包括，華誼騰訊娛樂（0419）開市報0.26元，跌5.45%；易緯集團（3893）開市報0.88元，跌5.38%；映客（3700）開市報1.62元，跌4.71%；力世紀（0860）開市報0.51元，跌3.77%；創勝集團醫藥（6628）開市報51.05元，跌3.22%；L'OCCITANE（0973）開市報30.1元，跌3.22%；歌禮製藥（1672）開市報2.99元，跌2.61%；中國飛鶴（6186）開市報11.24元，跌2.6%。
其他報道