美團（3690）跌3.1%，拖低恒指71點，其後順序為友邦（1299）、匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里（9988），分別拖低大市60點、38點、33點、32點。

南非科學家發現變異毒株，在世衛用希臘字母對其命名前，被稱為B.1.1.529。

南非科學家在對最近發現的新的新冠變異毒株進行研究，該國可能面臨第四波潛在疫情衝擊的擔憂，並有可能在全球蔓延。

南非兩所大學管理基因序列研究機構的生物信息學教授Tulio de Oliveira表示，這種毒株存在異常多的突變分支，與先前的變異毒株「明顯有很大不同」。南非衛生部長Joe Phaahla表示「這是一種嚴重擔憂的變體，」。

南非國家傳染病研究所臨床微生物學家兼呼吸道疾病主管Anne von Gottberg表示，病毒學家迄今已在南非發現了近100例這種變異毒株引發的病例。根據另一份聲明，世衛官員已經開會討論該變異毒株，博茨瓦納也發現了這種變異毒株。

總統新冠疫情特別工作組的協調員Kereng Masupu在聲明中表示，南非的鄰國博茨瓦納也在已接種疫苗的人群中檢測到這種新的毒株。

英國將暫時停飛從南非和五個鄰國起飛的航班，對南非最近發現的這種明顯不同的變異毒株感到擔憂。

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