恒指今早低開237點，已見全日高位，午後跌幅擴大至最多677點，高低波幅440點。

恒指收市跌659點或2.67%，報24080點，成交金額1297億元，較上日增加19.5%；國指跌233點或2.65%，報8576點。恒生科技指數收報6151點，跌3.25%。

藍籌1隻升，59隻下跌。石藥（1093）升0.73%，收報8.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；金沙中國（1928）跌7.2%，收報19.72元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌3.87%，收報263.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低88點。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報29.75元，升2.41%；跌幅最大的是快手（1024）收報90元，跌8.02%。

恒指20天線(25037.85點)跌穿50天線(25026.56點)；科指續低於所有移動平均線。

北水南下合計淨流入9.61億元，較上日減少26.76%，連續第3日流入，累計流入42.72億元，對上一次連續3日淨流入是10月22日。南水北上合計淨流出44.89億元人民幣，終止連續5日流入。

三大指數今日表現

恒指曾跌最多2.74%，是9月20日後最大跌幅，低見24062.26點，是10月6日後最低。今日收市報24080.52點，是10月6日後收市新低。

科指曾跌最多3.28%，是11月18日後最大跌幅，低見6149.86點，是10月8日後最低。今日收市報6151.99點，是10月6日後收市新低。

國指曾跌最多2.73%，是10月4日後最大跌幅，低見8568.94點，是10月7日後最低。今日收市報8576.07點，是10月6日後收市新低，當日報8412.72點。

一周表現

恒指本周累跌3.87%或969點，跌幅是9月17日後最大，當時收市跌幅為4.9%；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是11月5日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升5.42%，其次為長實集團（1113）及電能實業（0006），分別升1.53%及1.27%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌17.48%，其次為碧桂園服務（6098）及小米（1810），分別跌11.45%及9.88%。

國指本周累跌4.4%或394點，跌幅是9月17日後最大，當時收市跌幅為4.76%；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是11月5日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升5.64%，其次為舜宇（2382）及比亞迪（1211），分別升5.42%及0.73%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌17.48%，其次為京東物流（2618）及中國飛鶴（6186），分別跌16.98%及12.48%。

科指本周累跌4.74%或305點，跌幅是10月29日後最大，當時收市跌幅為5.6%；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是11月5日；本周表現最佳的是比亞迪電子（0285），累升9.6%，其次為舜宇（2382）及汽車之家（2518），分別升5.42%及3.63%。而表現最差的是阿里健康（0241），累跌17.48%，其次為金蝶（0268）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌12.03%及10.79%。

午後消息股表現

上海今早取消三分一航班。航空股向下，國航（0753）收報5.31元，跌3.8%；南航（1055）收報4.62元，跌2.33%；東航（0670）收報2.86元，跌3.05%；國泰（0293）收報6.76元，跌4.11%。

憂變異病毒株，多國暫停來自非洲的航班，美期、歐期、油價急挫，紐約期油現報74.65元，跌4.77%；布蘭特期油現報78.76元，跌4.21%；中石油（0857）收報3.41元，跌3.4%。

中海油（0883）收報7.78元，跌2.14%。

中信入稟申潘蘇通破產，涉擔保私人公司貸款。高銀金融（0530）收報0.212元，跌4.5%。

波司登（3998）料今年平均產品價格可升至2000元人幣。收報5.58元，跌0.36%。

台劵商疑擅自替客戶買入港股深藍科技（1950），大股東同日以相同價格減持。創上市新低，見0.105元，收報0.123元，升3.36%。

今早及隔晚消息股表現

證監凍結英皇、結好多個客戶戶口，涉操控普匯中金（0997），受限資金3.12億元。平上市低位0.078元，收報0.078元，跌2.5%。

人行明年3月起禁微信支付寶個人收款碼用作經營收款。騰訊（0700）收報463.4元，跌3.01%。阿里巴巴（9988）創上市新低，見129.1元，收報129.1元，跌4.65%。

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報263.6元，跌3.87%。優品360（2360）收報1.65元，跌2.94%。富臨（1443）收報0.245元，無升跌。

中燃（0384）與Vitol合作，拓中國LNG貿易市場。收報17.56元，跌2.23%。

財新：海南省儋州市收緊對恒大（3333）「以房抵債」交易的監管。收報2.5元，跌10.39%。

花樣年（1777）附屬公司被申請清盤。收報0.315元，跌7.35%。

阿里影業（1060）中期虧損收窄67％，經調整EBITA虧損收窄95％。收報0.85元，跌3.41%。

波司登（3998）中期多賺31.4％，羽絨服業務零售網點淨減149家。收報5.58元，跌0.36%。

英皇娛樂（0296）中期虧損收窄，派中期股息每股0.015元。收報0.95元，升1.06%。

英皇集團（0163）中期扭虧為盈賺2億，對香港物業市場審慎樂觀。收報1元，跌0.99%。

信佳國際（0912）中期純利持平，派息6仙。收報1.78元，跌1.66%。

Dynam（6889）：日本彈珠機業務回復至疫情前七、八成。收報7.15元，跌2.19%。

恒生（0011）關穎嫺明年2月榮休，李樺倫接任財管及個人銀行業務主管。收報143元，跌1.52%。

國務院推「北京城市副中心」，探索建設數字資產交易場。港交所（0388）：香港有成功制訂規則經驗，SPAC規則不需全跟美股。另，證監會：正與港交所金管局研如何推動人民幣計價證券發行交易。收報448.6元，跌1.36%。

迪生創建（0113）中期純利微升至1.35億，維持派息每股8仙。收報4.32元，跌1.82%。

寶光實業（0084）上半年虧損收窄至4930萬，不派中期息。收報0.074元，跌3.9%。

破頂股表現

破頂股包括，栢能集團（1263）創上市新高，見16.6元，收報15.66元，跌2.49%；洛陽玻璃（1108）創上市新高，見17.28元，收報16.8元，升2.31%；醫脈通（2192）創上市新高，見47元，收報44.95元，升1.01%；東方表行集團（0398）創52周高，見5.35元，收報5.26元，升3.54%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.84元，收報7.76元，跌0.26%；旺旺（0151）創52周高，見6.42元，收報6.42元，升0.47%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；包浩斯（0483）創52周高，見1.12元，收報1.1元，升1.85%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.38元，無升跌；中國高精密（0591）停牌；卜鋒國際（0043）創52周高，見1.13元，收報1.12元，升0.9%；德祥地產（0199）創52周高，見1.26元，收報1.26元，升0.8%。

破底股方面

科技股破底，包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見129.1元，收報129.1元，跌4.65%；寶尊電商（9991）創上市新低，見39.65元，收報40.1元，跌4.3%。

內房物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見1.13元，收報1.16元，跌2.52%；世茂服務（0873）創上市新低，見9.86元，收報9.9元，跌5.53%；合景悠活（3913）創上市新低，見4.63元，收報4.69元，跌7.5%；金科服務（9666）創上市新低，見31.4元，收報31.5元，跌7.08%；SOHO中國（0410）創上市新低，見1.81元，收報1.82元，跌1.09%；招商局置地（0978）見52周低0.81元，收報0.82元，跌2.38%；中駿集團（1966）見52周低2.12元，收報2.13元，跌3.18%。

醫療醫藥股破底，包括，華潤醫藥（3320）創上市新低，見3.4元，收報3.4元，跌3.13%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.08元，收報0.08元，無升跌；威高股份（1066）見52周低10.9元，收報10.94元，跌2.15%；阿里健康（0241）見52周低7.34元，收報7.41元，跌4.76%；環球醫療（2666）見52周低5.44元，收報5.46元，跌1.44%；。

本地股破底，包括，維他奶（0345）見52周低17.3元，收報17.38元，跌5.54%；毛記葵涌（1716）見52周低0.54元，收報0.56元，升1.82%；捷榮國際（2119）見52周低0.97元，收報0.98元，無升跌；尖沙咀置業（0247）見52周低23.21元，收報23.21元，無升跌；電視廣播（0511）創上市新低，見4.68元，收報4.68元，跌3.7%。

其他破底股包括，朝雲集團（6601）創上市新低，見3.06元，收報3.13元，升0.97%；高鑫零售（6808）創上市新低，見3元，收報3.01元，跌9.34%；深藍科技（1950）創上市新低，見0.105元，收報0.123元，升3.36%；小米（1810）見52周低19.02元，收報19.06元，跌2.66%；中國擎天軟件（1297）見52周低0.88元，收報0.9元，跌4.26%；神州控股（0861）見52周低4元，收報4.11元，無升跌；光啟科學（0439）見52周低0.192元，收報0.204元，跌2.86%；百勝中國（9987）見52周低410元，收報410.2元，跌1.87%；中國鐵塔（0788）見52周低1元，收報1.01元，無升跌；大連港（2880）見52周低0.69元，收報0.69元，跌4.17%；恒隆地產（0101）見52周低15.94元，收報16.04元，跌2.67%；建行（0939）見52周低5.08元，收報5.1元，跌1.35%；中國飛鶴（6186）見52周低10.52元，收報10.52元，跌8.84%；BC科技（0863）見52周低10.82元，收報11.08元，跌4.65%；H&H國際（1112）見52周低14.44元，收報14.64元，跌3.3%；玖龍紙業（2689）見52周低9.13元，收報9.15元，跌2.24%；太陽城集團（1383）見52周低0.255元，收報0.255元，跌7.27%。

異動股

上升異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）收報1.11元，升20.65%；揚科集團（1460）收報0.49元，升13.95%；移卡（9923）收報32.2元，升10.27%；創勝集團醫藥（6628）收報57.3元，升8.63%；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.34元，升7.94%；中國水業集團（1129）收報0.3元，升7.14%；博雅互動（0434）收報0.52元，升6.12%；康諾亞（2162）收報50.25元，升5.9%；陽光紙業（2002）收報2.17元，升4.83%；火幣科技（1611）收報8.68元，升4.58%；北控醫療健康（2389）收報0.095元，升4.4%。

下跌異動股，包括，雷蛇（1337）收報2.49元，跌18.36%；比高（8220）收報0.039元，跌17.02%；帝國科技（0776）收報28.6元，跌13.07%；思考樂教育（1769）收報2.36元，跌12.59%；易居企業（2048）收報1.64元，跌12.3%；映客（3700）收報1.5元，跌11.76%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.245元，跌10.91%；新秀麗（1910）收報15.52元，跌10.91%；亞盛醫藥（6855）收報32.8元，跌10.75%。

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