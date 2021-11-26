公司指，上半年錄得歷年最優秀之中期表現，說明已跨越COVID-19疫情所帶來的挑戰並變得更強大。上半年，媒體分部收益增加89.4%至3.26億元，而電子商務及零售分部收益增加1.0%至1.13億元。

期內，媒體分部之活動製作工作及線下推廣活動已回復至COVID-19疫情前之水平。隨着全球營銷開支繼續增加，預計對舉辦線下活動及開展業務之需求將恢復及增加；預期增長將於2022年財政年度之餘下時間內持續及加速。

上半年，已簽署合約總價值創新高，已簽署合約總價值於按年增長148.1%，主要由集團之核心市場（美國、英國、中國、香港及南韓）之媒體及代理客戶群之擴展所推動。

電子商務及零售分部方面，入升1%，毛利增24.5%，主因正價貨品比例之增加以及售罄率之改善所推動。而HBX.com平均零售價由969元升至1050元，平均客單價增加8.1%至1929元。公司指，是客戶較看重價值而非價錢，以及願意花費購買越來越多元的HBX精選及高質產品。9月又天貓國際設立HBX線上旗艦店，兩個月內已有40,000名支持者，預期隨着提供之產品種類增加，該等客戶將轉移至HBX.com。另外，店舖及咖啡店於上半年收入分別增加35.1%及168.5%。

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